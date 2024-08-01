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Гершкович может в четверг-пятницу вернуться в США по "обмену", передает ТВ

Гершкович может в четверг-пятницу вернуться в США по "обмену", передает ТВ - 01.08.2024, ПРАЙМ

Гершкович может в четверг-пятницу вернуться в США по "обмену", передает ТВ

Американский телеканал Fox News сообщает, что осужденный в России за шпионаж на 16 лет журналист Wall Street Journal Эван Гершкович может вернуться в... | 01.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-01T08:23+0300

2024-08-01T08:23+0300

2024-08-01T08:23+0300

сша

россия

заключенные

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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Американский телеканал Fox News сообщает, что осужденный в России за шпионаж на 16 лет журналист Wall Street Journal Эван Гершкович может вернуться в Соединенные Штаты в четверг по местному времени в рамках "обмена" заключенными. "Wall Street Journal передает, что их журналист Эван Гершкович завтра (в зависимости от времени, в Москве может быть четверг или пятница - ред.) должен вернуться в США в рамках обмена заключенными", - сказал ведущий Он уточнил, что информация якобы получена от самой газеты. Телеканал не назвал точного источника информации и не объяснил, почему был сделан такой вывод. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не комментируют тему подготовки к возможному обмену заключенными. Свердловский облсуд приговорил Гершковича за шпионаж к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима. ФСБ сообщила о его задержании 30 марта 2023 года. Тема возможного обмена Гершковича была затронута в интервью президента Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону. Глава государства упомянул в связи с этим человека, который "из патриотических соображений ликвидировал в одной из европейских столиц бандита". Речь, видимо, идет про Вадима Соколова (Красикова), который отбывает пожизненное заключение по обвинению в убийстве в Берлине Зелимхана Хангошвили. При этом Песков напрямую это не подтвердил. Адвокат осужденного в Соединенных Штатах россиянина Романа Селезнева Игорь Литвак сообщил в среду РИА Новости, что данные его подзащитного исчезли из тюремной базы, он выясняет ситуацию и связывается с тюрьмой. Селезнева в 2014 году похитили спецслужбы США на Мальдивах, он был приговорен американским судом к 27 годам тюрьмы. Адвокат россиянина Александра Винника Аркадий Бух сообщил РИА Новости, что не может комментировать слухи о якобы обмене заключенными, "пока кое-что не произойдет", при этом отказался раскрыть информацию о текущем местонахождении подзащитного. Ранее суд в Соединенных Штатах отложил до 2025 года вынесение приговора Виннику из-за "сложности дела", сообщил РИА Новости его адвокат.

https://1prime.ru/20240801/zaklyuchennye-850582822.html

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