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Путин поручил расширить программу мегагрантов

Путин поручил расширить программу мегагрантов - 01.08.2024, ПРАЙМ

Путин поручил расширить программу мегагрантов

Программы мегагрантов будут расширены за счет увеличения финансирования и привлечения частных инвестиций, следует из поручения президента России Владимира... | 01.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-01T10:32+0300

2024-08-01T10:32+0300

2024-08-01T11:54+0300

гранты

наука

образование

кабмин

владимир путин

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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Программы мегагрантов будут расширены за счет увеличения финансирования и привлечения частных инвестиций, следует из поручения президента России Владимира Путина.По итогам заседания Совета по науке и образованию, а также встречи с получателями мегагрантов и ведущими учёными на сайте Кремля опубликован соответствующий перечень поручений главы государства."Правительству Российской Федерации совместно с Российским научным фондом с учетом ранее данных поручений... представить предложения по определению механизмов привлечения частных инвестиций для реализации единой программы, предусмотренной подпунктом "а" настоящего пункта", - следует из документа. Поручение должно быть исполнено до 1 октября 2024 года, ответственными лицами назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и гендиректор Российского научного фонда Владимир Беспалов.Мегагранты представлюят собой программу международного сотрудничества российских вузов и научных организаций с учеными мирового уровня и ведущими зарубежными научно-образовательными центрами в сферах науки, образования и инноваций. Программа была создана с целью сформировать в российских вузах и научных организациях исследовательские лаборатории мирового уровня под руководством ведущих ученых.В 2010 году правительство приняло Постановление № 220 о старте программы мегагрантов.

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гранты, наука, образование, владимир путин