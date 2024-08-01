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Путин поручил расширить программу мегагрантов - 01.08.2024, ПРАЙМ
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Путин поручил расширить программу мегагрантов
Путин поручил расширить программу мегагрантов - 01.08.2024, ПРАЙМ
Путин поручил расширить программу мегагрантов
Программы мегагрантов будут расширены за счет увеличения финансирования и привлечения частных инвестиций, следует из поручения президента России Владимира... | 01.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-01T10:32+0300
2024-08-01T11:54+0300
гранты
наука
образование
кабмин
владимир путин
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Программы мегагрантов будут расширены за счет увеличения финансирования и привлечения частных инвестиций, следует из поручения президента России Владимира Путина.По итогам заседания Совета по науке и образованию, а также встречи с получателями мегагрантов и ведущими учёными на сайте Кремля опубликован соответствующий перечень поручений главы государства."Правительству Российской Федерации совместно с Российским научным фондом с учетом ранее данных поручений... представить предложения по определению механизмов привлечения частных инвестиций для реализации единой программы, предусмотренной подпунктом "а" настоящего пункта", - следует из документа. Поручение должно быть исполнено до 1 октября 2024 года, ответственными лицами назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и гендиректор Российского научного фонда Владимир Беспалов.Мегагранты представлюят собой программу международного сотрудничества российских вузов и научных организаций с учеными мирового уровня и ведущими зарубежными научно-образовательными центрами в сферах науки, образования и инноваций. Программа была создана с целью сформировать в российских вузах и научных организациях исследовательские лаборатории мирового уровня под руководством ведущих ученых.В 2010 году правительство приняло Постановление № 220 о старте программы мегагрантов.
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гранты, наука, образование, владимир путин
гранты, Наука, образование, Кабмин, Владимир Путин
10:32 01.08.2024 (обновлено: 11:54 01.08.2024)
 
Путин поручил расширить программу мегагрантов

Путин поручил расширить программу мегагрантов за счет увеличения финансирования

© РИА Новости . POOL/Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости . POOL/Вячеслав Прокофьев
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Программы мегагрантов будут расширены за счет увеличения финансирования и привлечения частных инвестиций, следует из поручения президента России Владимира Путина.
По итогам заседания Совета по науке и образованию, а также встречи с получателями мегагрантов и ведущими учёными на сайте Кремля опубликован соответствующий перечень поручений главы государства.
"Правительству Российской Федерации совместно с Российским научным фондом с учетом ранее данных поручений... представить предложения по определению механизмов привлечения частных инвестиций для реализации единой программы, предусмотренной подпунктом "а" настоящего пункта", - следует из документа.
Поручение должно быть исполнено до 1 октября 2024 года, ответственными лицами назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и гендиректор Российского научного фонда Владимир Беспалов.
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Мегагранты представлюят собой программу международного сотрудничества российских вузов и научных организаций с учеными мирового уровня и ведущими зарубежными научно-образовательными центрами в сферах науки, образования и инноваций. Программа была создана с целью сформировать в российских вузах и научных организациях исследовательские лаборатории мирового уровня под руководством ведущих ученых.
В 2010 году правительство приняло Постановление № 220 о старте программы мегагрантов.
 
КабмингрантыНаукаобразованиеВладимир Путин
 
 
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