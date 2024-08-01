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Названы имена вернувшихся из заключения в странах НАТО россиян

Названы имена вернувшихся из заключения в странах НАТО россиян - 01.08.2024, ПРАЙМ

Названы имена вернувшихся из заключения в странах НАТО россиян

На родину вернулась большая группа граждан РФ, находившихся в заключении в нескольких странах Североатлантического альянса. Об этом рассказал агентству РИА... | 01.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-01T20:44+0300

2024-08-01T20:44+0300

2024-08-01T21:14+0300

политика

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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. На родину вернулась большая группа граждан РФ, находившихся в заключении в нескольких странах Североатлантического альянса. Об этом рассказал агентству РИА Новости источник в одном из российских компетентных ведомств. Ранее в Федеральной службе безопасности сообщили, что в рамках обмена с Западом домой вернулись восемь россиян. Источник уточнил что на родину вернулась большая группа граждан РФ, в которую в том числе входят: Дульцев Артем Викторович, Дульцева Анна Валерьевна, Рубцов Павел Алексеевич, Конощенок Вадим Валерьевич, Микушин Михаил Валерьевич, Селезнев Роман Валерьевич, а также несовершеннолетние дети.

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россия, запад, нато, обмен, заключенные