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Названы имена вернувшихся из заключения в странах НАТО россиян - 01.08.2024, ПРАЙМ
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Названы имена вернувшихся из заключения в странах НАТО россиян
Названы имена вернувшихся из заключения в странах НАТО россиян - 01.08.2024, ПРАЙМ
Названы имена вернувшихся из заключения в странах НАТО россиян
На родину вернулась большая группа граждан РФ, находившихся в заключении в нескольких странах Североатлантического альянса. Об этом рассказал агентству РИА... | 01.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-01T20:44+0300
2024-08-01T21:14+0300
политика
россия
запад
нато
обмен
заключенные
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. На родину вернулась большая группа граждан РФ, находившихся в заключении в нескольких странах Североатлантического альянса. Об этом рассказал агентству РИА Новости источник в одном из российских компетентных ведомств. Ранее в Федеральной службе безопасности сообщили, что в рамках обмена с Западом домой вернулись восемь россиян. Источник уточнил что на родину вернулась большая группа граждан РФ, в которую в том числе входят: Дульцев Артем Викторович, Дульцева Анна Валерьевна, Рубцов Павел Алексеевич, Конощенок Вадим Валерьевич, Микушин Михаил Валерьевич, Селезнев Роман Валерьевич, а также несовершеннолетние дети.
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россия, запад, нато, обмен, заключенные
Политика, РОССИЯ, ЗАПАД, НАТО, обмен, заключенные
20:44 01.08.2024 (обновлено: 21:14 01.08.2024)
 
Названы имена вернувшихся из заключения в странах НАТО россиян

РИА Новости: домой из заключения на Западе вернулась большая группа россиян

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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. На родину вернулась большая группа граждан РФ, находившихся в заключении в нескольких странах Североатлантического альянса. Об этом рассказал агентству РИА Новости источник в одном из российских компетентных ведомств.
Ранее в Федеральной службе безопасности сообщили, что в рамках обмена с Западом домой вернулись восемь россиян.
Источник уточнил что на родину вернулась большая группа граждан РФ, в которую в том числе входят: Дульцев Артем Викторович, Дульцева Анна Валерьевна, Рубцов Павел Алексеевич, Конощенок Вадим Валерьевич, Микушин Михаил Валерьевич, Селезнев Роман Валерьевич, а также несовершеннолетние дети.
Флаг России - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2024
Стали известны подробности обмена заключенными между Россией и Западом
20:20
 
ПолитикаРОССИЯЗАПАДНАТОобмензаключенные
 
 
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