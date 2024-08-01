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Спрогнозирована динамика инфляции в России на двухлетнем горизонте

Спрогнозирована динамика инфляции в России на двухлетнем горизонте - 01.08.2024, ПРАЙМ

Спрогнозирована динамика инфляции в России на двухлетнем горизонте

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство АКРА прогнозирует на двухлетнем горизонте постепенное снижение инфляции в РФ до уровня, близкого к целевому – в... | 01.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-01T05:57+0300

2024-08-01T05:57+0300

2024-08-01T05:57+0300

экономика

акра

инфляция

инфляция в россии

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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство АКРА прогнозирует на двухлетнем горизонте постепенное снижение инфляции в РФ до уровня, близкого к целевому – в 2025 году ее диапазон составит 4-6%, в 2026 году – 3,5-5,5%, следует из прогноза директора группы суверенных и региональных рейтингов агентства Дмитрия Куликова, который есть в распоряжении РИА Новости. "Основные элементы базового сценария обновленного макроэкономического прогноза АКРА таковы: … инфляция на двухлетнем горизонте постепенно снизится до уровня, близкого к целевому; краткосрочные и долгосрочные процентные ставки будут снижаться в 2025–2026 годах (ключевая - до 7–8%); цены на товары российского экспорта в иностранной валюте практически не изменятся в номинальном выражении", - указывает он. Как следует из таблицы базового сценария макроэкономического прогноза на период с 2024 по 2027 год, эксперты агентства повысили прогноз по инфляции в 2024 году до 6,5-7,5%. В начале июля они полагали, что инфляция по итогам текущего года снизится до 5,5-6,5%, а на горизонте года вернется к цели ЦБ (4%). Согласно данным таблицы, в 2025 году инфляция составит 4-6%, в 2026 году – 3,5-5,5%, а в 2027 году – 3,5-5,5%. Ожидания по инфляции почти не изменились, но в прогнозы была заложена существенно более жесткая политика Банка России в 2024–2025 годах (траектория среднегодовой ключевой ставки на 2–3 п.п. выше, чем в предыдущих прогнозах), поясняет эксперт АКРА. "Основной риск для базового сценария, по мнению АКРА, состоит в недостижении целей по инфляции на горизонте прогноза (в случае, например, если бюджетный импульс вновь вырастет, а инструментов и скорости действия мер денежно-кредитной политики не хватит для его компенсации). Потребность в росте бюджетных расходов может быть связана с условными обязательствами государства, с поддержкой финансового положения компаний госсектора и квазигоссектора, с потребностями ВПК", - говорит Куликов. "В этих случаях краткосрочные процентные ставки будут выше, чем в базовом сценарии. На протяжении непродолжительного периода времени выше может быть и физический рост ВВП. Кроме того, по оценкам агентства, сохраняются условия для относительно быстрых курсовых колебаний на внутреннем валютном рынке (на 5–10%)", - добавляет он. Ранее министр экономического развития Максим Решетников сообщил журналистам, что Минэкономразвития, как и Банк России, исходит из того, что инфляция в России будет замедляться во второй половине года, свой прогноз по инфляции на этот год министерство представит в августе, но текущая оценка находится в диапазоне прогноза ЦБ в 6,5-7%. Банк России на прошлой неделе повысил прогноз по инфляции в 2024 году до 6,5-7% с 4,3-4,8%, а также расширил коридор по ожиданиям роста цен в следующем году до 4-4,5% с 4%. Ожидания Банка России по инфляции в 2026 году остались на прежнем уровне - 4%, такого же уровня регулятор ждет в 2027 году.

https://1prime.ru/20240731/inflyatsiya-850577538.html

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акра, инфляция, инфляция в россии