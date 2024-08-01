Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Банк России намерен достичь цели по инфляции в четыре процента в 2025 году - 01.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
https://1prime.ru/20240801/inflyatsiya-850607765.html
Банк России намерен достичь цели по инфляции в четыре процента в 2025 году
Банк России намерен достичь цели по инфляции в четыре процента в 2025 году - 01.08.2024, ПРАЙМ
Банк России намерен достичь цели по инфляции в четыре процента в 2025 году
Банк России намерен достигнуть цели по инфляции 4% в 2025 году, заявил первый замдиректора департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Ганган. | 01.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-01T19:08+0300
2024-08-01T19:08+0300
банк россии
инфляция в россии
экономика рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/34/840753493_0:153:3099:1896_1920x0_80_0_0_31659309dc252eed019249774e5a0b94.jpg
МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Банк России намерен достигнуть цели по инфляции 4% в 2025 году, заявил первый замдиректора департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Ганган. ЦБ РФ 26 июля по итогам заседания совета директоров повысил прогноз по инфляции на 2024 год до 6,5-7% с прежних 4,3-4,8%. Банк России также повысил прогноз по инфляции на 2025 год и вместо целевых 4% дал диапазон на уровне 4-4,5%. Ожидания Банка России по инфляции в 2026 году остались на прежнем уровне - 4%, такого же уровня регулятор ждет в 2027 году. "Я с полной уверенностью заявляю, что у Банка России есть цель, и эта цель - 4% в год. По нашим прогнозам, мы достигнем этой цели уже в следующем году, в 2025 году, то есть цены по итогам 2025 года вырастут на 4%", - сообщил он в прямом эфире на официальной странице регулятора в "Одноклассниках". Ганган добавил, что это не означает, что ни один продукт не будет расти больше, чем на 4%, ЦБ не может влиять на цены отдельных товаров, но старается приблизить рост общего уровня цен к 4%. Он отметил, что ЦБ в силах обеспечить низкую и стабильную инфляцию, то есть удержать ее у цели в 4%, "безусловно, есть разовые факторы, которые могут вносить такую повышенную амплитуду и волатильность, но корзина не состоит только из услуг ЖКХ, не состоит только из продовольственных товаров". "Поэтому даже когда случаются такие шоки, надо понимать, что они разовые, то есть случился неурожай, цены подскочили, но это не значит, что через год они обязательно должны подскочить на эту же величину, поэтому в целом, чтобы обеспечить стабильную динамику цен, у Центрального Банка есть инструменты, и мы в следующем году обязательно обеспечим так, чтобы инфляция была у нашей цели", - заключил Ганган.
https://1prime.ru/20240801/inflyatsiya-850582271.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/34/840753493_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_a43fb10000f0264b491453230417111d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
инфляция в россии, экономика рф
Банк России, инфляция в России, экономика РФ
19:08 01.08.2024
 
Банк России намерен достичь цели по инфляции в четыре процента в 2025 году

Ганган: ЦБ намерен достичь цели по инфляции в 4% в следующем году

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание ЦБ РФ
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Банк России намерен достигнуть цели по инфляции 4% в 2025 году, заявил первый замдиректора департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Ганган.
ЦБ РФ 26 июля по итогам заседания совета директоров повысил прогноз по инфляции на 2024 год до 6,5-7% с прежних 4,3-4,8%. Банк России также повысил прогноз по инфляции на 2025 год и вместо целевых 4% дал диапазон на уровне 4-4,5%. Ожидания Банка России по инфляции в 2026 году остались на прежнем уровне - 4%, такого же уровня регулятор ждет в 2027 году.
"Я с полной уверенностью заявляю, что у Банка России есть цель, и эта цель - 4% в год. По нашим прогнозам, мы достигнем этой цели уже в следующем году, в 2025 году, то есть цены по итогам 2025 года вырастут на 4%", - сообщил он в прямом эфире на официальной странице регулятора в "Одноклассниках".
Ганган добавил, что это не означает, что ни один продукт не будет расти больше, чем на 4%, ЦБ не может влиять на цены отдельных товаров, но старается приблизить рост общего уровня цен к 4%.
Он отметил, что ЦБ в силах обеспечить низкую и стабильную инфляцию, то есть удержать ее у цели в 4%, "безусловно, есть разовые факторы, которые могут вносить такую повышенную амплитуду и волатильность, но корзина не состоит только из услуг ЖКХ, не состоит только из продовольственных товаров".
"Поэтому даже когда случаются такие шоки, надо понимать, что они разовые, то есть случился неурожай, цены подскочили, но это не значит, что через год они обязательно должны подскочить на эту же величину, поэтому в целом, чтобы обеспечить стабильную динамику цен, у Центрального Банка есть инструменты, и мы в следующем году обязательно обеспечим так, чтобы инфляция была у нашей цели", - заключил Ганган.
Деньги - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2024
Спрогнозирована динамика инфляции в России на двухлетнем горизонте
05:57
 
Банк Россииинфляция в Россииэкономика РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала