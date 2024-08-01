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Банк России намерен достичь цели по инфляции в четыре процента в 2025 году

Банк России намерен достичь цели по инфляции в четыре процента в 2025 году - 01.08.2024, ПРАЙМ

Банк России намерен достичь цели по инфляции в четыре процента в 2025 году

Банк России намерен достигнуть цели по инфляции 4% в 2025 году, заявил первый замдиректора департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Ганган. | 01.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-01T19:08+0300

2024-08-01T19:08+0300

2024-08-01T19:08+0300

банк россии

инфляция в россии

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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Банк России намерен достигнуть цели по инфляции 4% в 2025 году, заявил первый замдиректора департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Ганган. ЦБ РФ 26 июля по итогам заседания совета директоров повысил прогноз по инфляции на 2024 год до 6,5-7% с прежних 4,3-4,8%. Банк России также повысил прогноз по инфляции на 2025 год и вместо целевых 4% дал диапазон на уровне 4-4,5%. Ожидания Банка России по инфляции в 2026 году остались на прежнем уровне - 4%, такого же уровня регулятор ждет в 2027 году. "Я с полной уверенностью заявляю, что у Банка России есть цель, и эта цель - 4% в год. По нашим прогнозам, мы достигнем этой цели уже в следующем году, в 2025 году, то есть цены по итогам 2025 года вырастут на 4%", - сообщил он в прямом эфире на официальной странице регулятора в "Одноклассниках". Ганган добавил, что это не означает, что ни один продукт не будет расти больше, чем на 4%, ЦБ не может влиять на цены отдельных товаров, но старается приблизить рост общего уровня цен к 4%. Он отметил, что ЦБ в силах обеспечить низкую и стабильную инфляцию, то есть удержать ее у цели в 4%, "безусловно, есть разовые факторы, которые могут вносить такую повышенную амплитуду и волатильность, но корзина не состоит только из услуг ЖКХ, не состоит только из продовольственных товаров". "Поэтому даже когда случаются такие шоки, надо понимать, что они разовые, то есть случился неурожай, цены подскочили, но это не значит, что через год они обязательно должны подскочить на эту же величину, поэтому в целом, чтобы обеспечить стабильную динамику цен, у Центрального Банка есть инструменты, и мы в следующем году обязательно обеспечим так, чтобы инфляция была у нашей цели", - заключил Ганган.

https://1prime.ru/20240801/inflyatsiya-850582271.html

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инфляция в россии, экономика рф