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СМИ: в России начали "вербовать" школьников из-за кадрового дефицита
СМИ: в России начали "вербовать" школьников из-за кадрового дефицита - 01.08.2024, ПРАЙМ
СМИ: в России начали "вербовать" школьников из-за кадрового дефицита
Российский бизнес начал "вербовать" на работу школьников из-за недостатка кадров, передает газета "Ведомости". | 01.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-01T13:29+0300
2024-08-01T13:29+0300
2024-08-01T13:29+0300
кадры
нехватка рабочей силы
бизнес
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Российский бизнес начал "вербовать" на работу школьников из-за недостатка кадров, передает газета "Ведомости". Многие представители бизнеса в России вкладывают в работу со школьниками и студентами большой объем средств. Однако затраты не окупаются, а в компаниях продолжает усиливаться нехватка квалифицированной рабочей силы. Бизнесмены убеждены, что "воспитание" работников нужно начинать в начальной школе.Впервые идея финансирования подготовки молодого поколения появилась чуть менее десяти лет назад. К настоящему времени практически каждая крупная компания курирует свои профильные классы и даже целые школы, направленные на адаптацию новых кадров. Помимо этого, бизнес активно развивает грантовые программы, систему стажировок и практик.Внутренние трудовые резервы России, сообщает рейтинговое агентство АКРА, оцениваются в семь миллионов человек. Практически четверть из них — молодежь, которая не может найти работу по своему профилю из-за отсутствия опыта. Из-за этого они вынуждены работать в сферах продаж, обслуживания клиентов и транспорта.Эксперты отмечают, что особенно остро ситуация с нехваткой квалифицированных сотрудников стоит в регионах. Рынок труда там более жесткий, при этом рабочей силы в разы меньше. В связи с этим бизнес и государство делают все возможное, чтобы удержать кадры от утечки в столицу.
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кадры, нехватка рабочей силы, бизнес
Кадры, нехватка рабочей силы, Бизнес
СМИ: в России начали "вербовать" школьников из-за кадрового дефицита
"Ведомости": из-за кадрового дефицита бизнес в России начал готовить работников в школе
МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ.
Российский бизнес начал "вербовать" на работу школьников из-за недостатка кадров, передает газета "Ведомости"
.
Многие представители бизнеса в России вкладывают в работу со школьниками и студентами большой объем средств. Однако затраты не окупаются, а в компаниях продолжает усиливаться нехватка квалифицированной рабочей силы. Бизнесмены убеждены, что "воспитание" работников нужно начинать в начальной школе.
Впервые идея финансирования подготовки молодого поколения появилась чуть менее десяти лет назад. К настоящему времени практически каждая крупная компания курирует свои профильные классы и даже целые школы, направленные на адаптацию новых кадров. Помимо этого, бизнес активно развивает грантовые программы, систему стажировок и практик.
Внутренние трудовые резервы России, сообщает рейтинговое агентство АКРА, оцениваются в семь миллионов человек. Практически четверть из них — молодежь, которая не может найти работу по своему профилю из-за отсутствия опыта. Из-за этого они вынуждены работать в сферах продаж, обслуживания клиентов и транспорта.
Минцифры раскрыло "подводные камни" IT-ипотеки
Эксперты отмечают, что особенно остро ситуация с нехваткой квалифицированных сотрудников стоит в регионах. Рынок труда там более жесткий, при этом рабочей силы в разы меньше. В связи с этим бизнес и государство делают все возможное, чтобы удержать кадры от утечки в столицу.