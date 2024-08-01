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"Будет много неудобств". Вашингтон предупредили о надвигающихся кризисах - 01.08.2024, ПРАЙМ
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"Будет много неудобств". Вашингтон предупредили о надвигающихся кризисах
"Будет много неудобств". Вашингтон предупредили о надвигающихся кризисах - 01.08.2024, ПРАЙМ
"Будет много неудобств". Вашингтон предупредили о надвигающихся кризисах
Вашингтон может столкнуться с двумя международными кризисами перед началом президентских выборов в стране в ноябре. Такое мнение выразил британский эксперт... | 01.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-01T23:56+0300
2024-08-01T23:56+0300
политика
сша
демократическая партия сша
выборы в сша
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МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Вашингтон может столкнуться с двумя международными кризисами перед началом президентских выборов в стране в ноябре. Такое мнение выразил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.Он отметил, что американские демократы и вице-президент Камала Харрис сейчас пытаются закрыть глаза на то, как развиваются события на в зоне боевых действий на Украине. "И, возможно, они столкнутся с крупным кризисом на Украине, как это происходит сейчас на Ближнем Востоке. И все это будет прямо перед выборами, что доставит им много неудобств", — считает Меркурис.Эксперт добавил, что ВСУ попали в очень сложное положение, особенно в Донбассе, и если темпы их отступления будут такими же как сейчас, то Киев не сможет выдержать еще один год боевых действий.
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сша, демократическая партия сша, выборы в сша, поддержка украины
Политика, США, Демократическая партия США, выборы в США, поддержка Украины
23:56 01.08.2024
 
"Будет много неудобств". Вашингтон предупредили о надвигающихся кризисах

Меркурис: США перед выборами столкнутся с масштабными международными кризисами

© fotolia.com / ETIEN" Капитолий
 Капитолий - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2024
© fotolia.com / ETIEN
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МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Вашингтон может столкнуться с двумя международными кризисами перед началом президентских выборов в стране в ноябре. Такое мнение выразил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
Он отметил, что американские демократы и вице-президент Камала Харрис сейчас пытаются закрыть глаза на то, как развиваются события на в зоне боевых действий на Украине.
"И, возможно, они столкнутся с крупным кризисом на Украине, как это происходит сейчас на Ближнем Востоке. И все это будет прямо перед выборами, что доставит им много неудобств", — считает Меркурис.
Эксперт добавил, что ВСУ попали в очень сложное положение, особенно в Донбассе, и если темпы их отступления будут такими же как сейчас, то Киев не сможет выдержать еще один год боевых действий.
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