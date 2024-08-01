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"Хезболла" вступила в новый этап военных действий с Израилем
"Хезболла" вступила в новый этап военных действий с Израилем - 01.08.2024, ПРАЙМ
"Хезболла" вступила в новый этап военных действий с Израилем
Движение "Хезболла" вступило в новый этап войны с Израилем, заявил лидер движения Хасан Насралла. | 01.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-01T17:14+0300
2024-08-01T17:14+0300
2024-08-01T17:14+0300
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хезболла
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БЕЙРУТ, 1 авг - ПРАЙМ. Движение "Хезболла" вступило в новый этап войны с Израилем, заявил лидер движения Хасан Насралла.Он выыступил в четверг в связи с убийством Израилем одного из руководителей движения Фуада Шукра и главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. "Мы находимся в открытом сражении на всех фронтах и вышли на новый этап", - сказал Насралла. По его словам, "Хезболла" оказалась в преддверии большой битвы. Насралла подчеркнул, что действия движения не ограничатся уровнем поддержки других фронтов. Кроме того, добавил он, убийство лидеров сопротивления не повлияет на его масштаб, и "опыт показывает, что оно от этого только ширится и укрепляется"."Хезболла" — военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия, выступающая за создание в Ливане страны с уклоном в исламские традиции. Была основана в 1982 году.
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ливан, израиль, хезболла, палестино-израильский конфликт
ЛИВАН, ИЗРАИЛЬ, Хезболла, палестино-израильский конфликт
"Хезболла" вступила в новый этап военных действий с Израилем
Насралла: "Хезболла" вступила в новый этап военных действий с Израилем на всех фронтах
БЕЙРУТ, 1 авг - ПРАЙМ. Движение "Хезболла" вступило в новый этап войны с Израилем, заявил лидер движения Хасан Насралла.
Он выыступил в четверг в связи с убийством Израилем одного из руководителей движения Фуада Шукра и главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании.
"Мы находимся в открытом сражении на всех фронтах и вышли на новый этап", - сказал Насралла.
По его словам, "Хезболла" оказалась в преддверии большой битвы. Насралла подчеркнул, что действия движения не ограничатся уровнем поддержки других фронтов. Кроме того, добавил он, убийство лидеров сопротивления не повлияет на его масштаб, и "опыт показывает, что оно от этого только ширится и укрепляется".
"Хезболла" — военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия, выступающая за создание в Ливане страны с уклоном в исламские традиции. Была основана в 1982 году.
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