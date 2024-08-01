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Экс-глава страховой компании "Респект" получил шесть лет колонии за хищение
Экс-глава страховой компании "Респект" получил шесть лет колонии за хищение - 01.08.2024, ПРАЙМ
Экс-глава страховой компании "Респект" получил шесть лет колонии за хищение
Экс-генерального директора ООО "Страховая компания "Респект" Александра Артамонова приговорили к 6 годам колонии по делу о хищении 1,4 миллиарда рублей, а также | 01.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-01T18:50+0300
2024-08-01T18:50+0300
2024-08-01T18:50+0300
россия
суд
хищение средств
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Экс-генерального директора ООО "Страховая компания "Респект" Александра Артамонова приговорили к 6 годам колонии по делу о хищении 1,4 миллиарда рублей, а также офисного здания в Москве. Об этом сказано в сообщении на сайте столичной прокуратуры. Отмечается, что Лефортовский районный суд Москва вынес приговор по уголовному делу в отношении 69-летнего Александра Артамонова и приговорил его к шести годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд удовлетворил в полном объеме гражданский иск, заявленный госкорпорацией "Агентство по страхованию вкладов". Артамонова признали виновным по статье о присвоении чужого имущества. Следствие установило, что с октября по ноябрь 2017 года в составе организованной группы Артамонов и бенефициарный владелец этой организации, чье уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с его розыском, посредством мнимых сделок присвоили расположенное на улице Золоторожский Вал многоэтажное офисное здание. Его кадастровая стоимость которого превышает 695 миллионов рублей. Также с 2018 по 2019 годы указанные лица, используя заключенный между специально созданной ими фирмой и страховой компанией агентский договор, похитили свыше 1,4 миллиарда рублей страхователей. Эти средства были переведены на счета подконтрольных юридических лиц.
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россия, суд, хищение средств
РОССИЯ, суд, хищение средств
Экс-глава страховой компании "Респект" получил шесть лет колонии за хищение
Экс-глава страховой фирмы "Респект" Артамонов получил 6 лет колонии за хищение
МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Экс-генерального директора ООО "Страховая компания "Респект" Александра Артамонова приговорили к 6 годам колонии по делу о хищении 1,4 миллиарда рублей, а также офисного здания в Москве. Об этом сказано в сообщении на сайте столичной прокуратуры.
Отмечается, что Лефортовский районный суд Москва вынес приговор по уголовному делу в отношении 69-летнего Александра Артамонова и приговорил его к шести годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд удовлетворил в полном объеме гражданский иск, заявленный госкорпорацией "Агентство по страхованию вкладов".
Артамонова признали виновным по статье о присвоении чужого имущества.
Следствие установило, что с октября по ноябрь 2017 года в составе организованной группы Артамонов и бенефициарный владелец этой организации, чье уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с его розыском, посредством мнимых сделок присвоили расположенное на улице Золоторожский Вал многоэтажное офисное здание. Его кадастровая стоимость которого превышает 695 миллионов рублей. Также с 2018 по 2019 годы указанные лица, используя заключенный между специально созданной ими фирмой и страховой компанией агентский договор, похитили свыше 1,4 миллиарда рублей страхователей. Эти средства были переведены на счета подконтрольных юридических лиц.
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