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VPN не спасет. YouTube все равно будет работать медленно
VPN не спасет. YouTube все равно будет работать медленно - 01.08.2024, ПРАЙМ
VPN не спасет. YouTube все равно будет работать медленно
Российские власти задумали замедлить работу YouTube. Будет ли россиянам доступен самый популярный в мире видеостриминговый портал с помощью всевозможных... | 01.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-01T03:03+0300
2024-08-01T03:03+0300
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Российские власти задумали замедлить работу YouTube. Будет ли россиянам доступен самый популярный в мире видеостриминговый портал с помощью всевозможных обходных сервисов, рассказал агентству "Прайм" директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов.Он напомнил, что на территории России YouTube переживает не лучшие времена. Уже длительное время его инфраструктура не обновлялась. В том числе, морально устарели так называемые CDN-системы, элементы сетевой архитектуры, отвечающие за ускорение времени загрузки сайтов.По этой причине инициализация первой сессии или попросту открытие страницы YouTube или запуск видео на нём, особенно в высоком разрешении, занимает больше времени, чем раньше.По словам Мясоедова, эта проблема ещё не коснулась всех пользователей, так как большинство роликов запускается далеко не в разрешении 4K, а в более лёгком 720p, для которого до недавнего времени хватало текущих мощностей.Что касается ограничений работоспособности сервиса со стороны государства в лице Роскомнадзора, то здесь, как поясняет эксперт, применяется технология ТСПУ — технические средства противодействия угрозам."Если эта технология работает корректно, то и без того медлительный YouTube начинает работать совсем из ряда вон плохо", - объясняет специалист.Конечно, как и в случае полной блокировки, возможно смотреть видео на YouTube без ограничений через VPN. Но смысла в этом, по мнению эксперта, немного. Ведь посетители подобных платформ в первую очередь идут туда за развлечением и предпочитают пользоваться легкодоступными видеостримингами.При возникновении трудностей с такими площадками падение их популярности обычно бывает колоссальным, как это и произошло, согласно аналитическим данным, с запрещенными на территории Российской Федерации соцсетями, заключил Мясоедов.
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эксклюзив, youtube, павел мясоедов
Эксклюзив, YouTube, Павел Мясоедов
VPN не спасет. YouTube все равно будет работать медленно
Эксперт Мясоедов: обход замедления через VPN не спасет YouTube от спада интереса
МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Российские власти задумали замедлить работу YouTube. Будет ли россиянам доступен самый популярный в мире видеостриминговый портал с помощью всевозможных обходных сервисов, рассказал агентству "Прайм" директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов.
Он напомнил, что на территории России YouTube переживает не лучшие времена. Уже длительное время его инфраструктура не обновлялась. В том числе, морально устарели так называемые CDN-системы, элементы сетевой архитектуры, отвечающие за ускорение времени загрузки сайтов.По этой причине инициализация первой сессии или попросту открытие страницы YouTube или запуск видео на нём, особенно в высоком разрешении, занимает больше времени, чем раньше.
По словам Мясоедова, эта проблема ещё не коснулась всех пользователей, так как большинство роликов запускается далеко не в разрешении 4K, а в более лёгком 720p, для которого до недавнего времени хватало текущих мощностей.
Что касается ограничений работоспособности сервиса со стороны государства в лице Роскомнадзора, то здесь, как поясняет эксперт, применяется технология ТСПУ — технические средства противодействия угрозам.
"Если эта технология работает корректно, то и без того медлительный YouTube начинает работать совсем из ряда вон плохо", - объясняет специалист.
Конечно, как и в случае полной блокировки, возможно смотреть видео на YouTube без ограничений через VPN. Но смысла в этом, по мнению эксперта, немного. Ведь посетители подобных платформ в первую очередь идут туда за развлечением и предпочитают пользоваться легкодоступными видеостримингами.
При возникновении трудностей с такими площадками падение их популярности обычно бывает колоссальным, как это и произошло, согласно аналитическим данным, с запрещенными на территории Российской Федерации соцсетями, заключил Мясоедов.
"Билайн" сообщил абонентам о плохой работе YouTube во многих регионах