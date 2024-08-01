https://1prime.ru/20240801/kiberbezopasnost-850571716.html

VPN не спасет. YouTube все равно будет работать медленно

VPN не спасет. YouTube все равно будет работать медленно - 01.08.2024, ПРАЙМ

VPN не спасет. YouTube все равно будет работать медленно

Российские власти задумали замедлить работу YouTube. Будет ли россиянам доступен самый популярный в мире видеостриминговый портал с помощью всевозможных... | 01.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-01T03:03+0300

2024-08-01T03:03+0300

2024-08-01T03:03+0300

эксклюзив

youtube

павел мясоедов

https://cdnn.1prime.ru/img/83753/83/837538360_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_76f64e339c06047704b1d404deceddc5.jpg

МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Российские власти задумали замедлить работу YouTube. Будет ли россиянам доступен самый популярный в мире видеостриминговый портал с помощью всевозможных обходных сервисов, рассказал агентству "Прайм" директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов.Он напомнил, что на территории России YouTube переживает не лучшие времена. Уже длительное время его инфраструктура не обновлялась. В том числе, морально устарели так называемые CDN-системы, элементы сетевой архитектуры, отвечающие за ускорение времени загрузки сайтов.По этой причине инициализация первой сессии или попросту открытие страницы YouTube или запуск видео на нём, особенно в высоком разрешении, занимает больше времени, чем раньше.По словам Мясоедова, эта проблема ещё не коснулась всех пользователей, так как большинство роликов запускается далеко не в разрешении 4K, а в более лёгком 720p, для которого до недавнего времени хватало текущих мощностей.Что касается ограничений работоспособности сервиса со стороны государства в лице Роскомнадзора, то здесь, как поясняет эксперт, применяется технология ТСПУ — технические средства противодействия угрозам."Если эта технология работает корректно, то и без того медлительный YouTube начинает работать совсем из ряда вон плохо", - объясняет специалист.Конечно, как и в случае полной блокировки, возможно смотреть видео на YouTube без ограничений через VPN. Но смысла в этом, по мнению эксперта, немного. Ведь посетители подобных платформ в первую очередь идут туда за развлечением и предпочитают пользоваться легкодоступными видеостримингами.При возникновении трудностей с такими площадками падение их популярности обычно бывает колоссальным, как это и произошло, согласно аналитическим данным, с запрещенными на территории Российской Федерации соцсетями, заключил Мясоедов.

https://1prime.ru/20240730/bilayn-850553840.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эксклюзив, youtube, павел мясоедов