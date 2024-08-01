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Средний лимит по кредитным картам в России достиг рекордной суммы - 01.08.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240801/kreditki-850581858.html
Средний лимит по кредитным картам в России достиг рекордной суммы
Средний лимит по кредитным картам в России достиг рекордной суммы - 01.08.2024, ПРАЙМ
Средний лимит по кредитным картам в России достиг рекордной суммы
Средний лимит по кредитным картам в России в июне достиг рекордных 109,2 тысячи рублей, а к концу года может вырасти до 113-117 тысяч рублей, рассказали РИА... | 01.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-01T05:33+0300
2024-08-01T05:33+0300
экономика
банки
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Средний лимит по кредитным картам в России в июне достиг рекордных 109,2 тысячи рублей, а к концу года может вырасти до 113-117 тысяч рублей, рассказали РИА Новости в компании "Скоринг Бюро". По их данным, средний лимит по кредитным картам по итогам июня вырос на 14,4% в годовом выражении и на 5,1% в месячном - до 109,2 тысячи рублей. Это стало новым историческим рекордом. Предыдущий максимум был зафиксирован в апреле 2024 года - 104,4 тысячи рублей. А отметку в 100 тысяч рублей показатель впервые преодолел в июле 2023 года. "Можно предположить, что лимит по картам может продолжить свой поступательный рост и к концу года зафиксируется в диапазоне 113-117 тысяч рублей", - прокомментировал РИА Новости генеральный директор БКИ "Скоринг Бюро" Олег Лагуткин. По его словам, рост среднего установленного лимита по кредитным картам обусловлен в основном изменением спроса потребителей. "Установленный лимит растет вслед за ростом запрашиваемого лимита. Некоторое снижение лимита в мае является следствием традиционной сезонности – меньшего числа рабочих дней в этом месяце", - пояснил он. По данным бюро, количество выданных кредитных карт за шесть месяцев 2024 года выросло на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 13,1 миллиона штук, а объем выдач вырос на 16% - до 1,3 триллиона рублей. Совокупный портфель кредитных карт по итогам июня достиг 3,8 триллиона рублей, на 39,4% превысив уровень июня прошлого года.
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банки, кредитные карты
Экономика, Банки, кредитные карты
05:33 01.08.2024
 
Средний лимит по кредитным картам в России достиг рекордной суммы

Средний лимит по кредитным картам в России достиг в июне рекордных 109 тысяч рублей

© Unsplash/Emil KalibradovБанковские карты
Банковские карты
© Unsplash/Emil Kalibradov
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Средний лимит по кредитным картам в России в июне достиг рекордных 109,2 тысячи рублей, а к концу года может вырасти до 113-117 тысяч рублей, рассказали РИА Новости в компании "Скоринг Бюро".
По их данным, средний лимит по кредитным картам по итогам июня вырос на 14,4% в годовом выражении и на 5,1% в месячном - до 109,2 тысячи рублей. Это стало новым историческим рекордом.
Предыдущий максимум был зафиксирован в апреле 2024 года - 104,4 тысячи рублей. А отметку в 100 тысяч рублей показатель впервые преодолел в июле 2023 года.
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"Можно предположить, что лимит по картам может продолжить свой поступательный рост и к концу года зафиксируется в диапазоне 113-117 тысяч рублей", - прокомментировал РИА Новости генеральный директор БКИ "Скоринг Бюро" Олег Лагуткин.
По его словам, рост среднего установленного лимита по кредитным картам обусловлен в основном изменением спроса потребителей. "Установленный лимит растет вслед за ростом запрашиваемого лимита. Некоторое снижение лимита в мае является следствием традиционной сезонности – меньшего числа рабочих дней в этом месяце", - пояснил он.
По данным бюро, количество выданных кредитных карт за шесть месяцев 2024 года выросло на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 13,1 миллиона штук, а объем выдач вырос на 16% - до 1,3 триллиона рублей. Совокупный портфель кредитных карт по итогам июня достиг 3,8 триллиона рублей, на 39,4% превысив уровень июня прошлого года.
 
ЭкономикаБанкикредитные карты
 
 
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