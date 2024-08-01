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Турпоток в Крым в июле вырос на треть
Турпоток в Крым в июле вырос на треть - 01.08.2024, ПРАЙМ
Турпоток в Крым в июле вырос на треть
Более 1,2 миллиона человек отдохнули в Крыму в июле, турпоток вырос на треть в сравнении с прошлым годом, крупные отельные комплексы загружены полностью, а... | 01.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-01T15:17+0300
2024-08-01T15:17+0300
2024-08-01T15:17+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - ПРАЙМ. Более 1,2 миллиона человек отдохнули в Крыму в июле, турпоток вырос на треть в сравнении с прошлым годом, крупные отельные комплексы загружены полностью, а средняя загрузка на уровне 65%, рассказал глава Крыма Сергей Аксенов. "За июль 2024 года в Крыму отдохнуло более 1,2 миллиона человек. Это на треть больше, чем в прошлом году. Средняя загрузка средств размещения составляет 65%, крупные курортные комплексы с развитой туристской инфраструктурой загружены до 100%", - написал Аксенов в своем Telegram-канале. Более 62% гостей прибыли в Крым по Крымскому мосту на автобусах и автомобилях, 27,3% – поездами. Растет и поток туристов в Крым через исторические регионы (Херсонская и Запорожская области и ДНР) – 10,6%, отметил он. Всего за семь месяцев 2024 года Крым посетили 3,28 миллиона туристов, что на 19% выше уровня аналогичного периода 2023 года, увеличивается и продолжительность отдыха - в среднем это 10 дней, сообщил глава республики. Он поблагодарил министерство курортов и туризма республики за координацию работы, а предприятия крымской туриндустрии – за профессиональные и слаженные действия в непростых условиях, грамотное ценообразование и обеспечение комфортного и безопасного отдыха. Крым в 2023 году принял 5,2 миллиона туристов, в 2022 году на полуострове побывали 6,5 миллиона отдыхающих. За 2021 год полуостров посетили 9,5 миллиона туристов, что стало рекордом за всю постсоветскую историю. В доковидном 2019 году турпоток составил 7,4 миллиона туристов. За последние 10 лет республику посетили 61 миллион туристов, сообщал Аксенов ранее. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым временно оккупированной территорией, страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Экономика, РОССИЯ, КРЫМ, турпоток
Турпоток в Крым в июле вырос на треть
Аксенов: турпоток в Крым в июле вырос на треть и составил более 1,2 млн человек
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - ПРАЙМ. Более 1,2 миллиона человек отдохнули в Крыму в июле, турпоток вырос на треть в сравнении с прошлым годом, крупные отельные комплексы загружены полностью, а средняя загрузка на уровне 65%, рассказал глава Крыма Сергей Аксенов.
"За июль 2024 года в Крыму отдохнуло более 1,2 миллиона человек. Это на треть больше, чем в прошлом году. Средняя загрузка средств размещения составляет 65%, крупные курортные комплексы с развитой туристской инфраструктурой загружены до 100%", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Более 62% гостей прибыли в Крым по Крымскому мосту на автобусах и автомобилях, 27,3% – поездами. Растет и поток туристов в Крым через исторические регионы (Херсонская и Запорожская области и ДНР) – 10,6%, отметил он.
Всего за семь месяцев 2024 года Крым посетили 3,28 миллиона туристов, что на 19% выше уровня аналогичного периода 2023 года, увеличивается и продолжительность отдыха - в среднем это 10 дней, сообщил глава республики. Он поблагодарил министерство курортов и туризма республики за координацию работы, а предприятия крымской туриндустрии – за профессиональные и слаженные действия в непростых условиях, грамотное ценообразование и обеспечение комфортного и безопасного отдыха.
Крым в 2023 году принял 5,2 миллиона туристов, в 2022 году на полуострове побывали 6,5 миллиона отдыхающих. За 2021 год полуостров посетили 9,5 миллиона туристов, что стало рекордом за всю постсоветскую историю. В доковидном 2019 году турпоток составил 7,4 миллиона туристов. За последние 10 лет республику посетили 61 миллион туристов, сообщал Аксенов ранее.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым временно оккупированной территорией, страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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