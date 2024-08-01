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"Магнит" решил развивать собственный аптечный маркетплейс

"Магнит" решил развивать собственный аптечный маркетплейс - 01.08.2024, ПРАЙМ

"Магнит" решил развивать собственный аптечный маркетплейс

Один из крупнейших российских ритейлеров "Магнит" решил развивать собственный аптечный маркетплейс в рамках проекта "Магнит Аптека", уже "подключен" первый... | 01.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-01T11:30+0300

2024-08-01T11:30+0300

2024-08-01T11:30+0300

магнит

аптеки

маркетплейс

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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Один из крупнейших российских ритейлеров "Магнит" решил развивать собственный аптечный маркетплейс в рамках проекта "Магнит Аптека", уже "подключен" первый дистрибьютор, сообщает компания. "Магнит Аптека" теперь еще и маркетплейс. В разделе "Аптека" ... покупатели теперь найдут не только ассортимент сети, но и товары партнеров. Первым партнером стал "Пульс" - один из крупнейших фармдистрибьюторов России", - говорится в сообщении. Отмечается, что ассортимент, доступный для заказа онлайн, увеличится до 15 тысяч наименований. При этом ритейлер планирует в ближайшее время подключение еще одного крупного фармдистрибьютора. "Работа по модели маркетплейса позволит нам в разы нарастить ассортимент и улучшить предложение покупателям", - прокомментировал директор по развитию электронной коммерции "Магнит Аптеки" Даурен Абеуов. В июне прошлого года компания сообщила, что планирует закрыть своего фармацевтического дистрибьютора "Магнит Фарма", поскольку не видит необходимости в его дальнейшем развитии. Тогда там подчеркивали, что помогут внешним клиентам "Магнит Фармы" перейти на контракты с другими дистрибьюторами, а форматы "Магнит Аптека", "Магнит Косметик" и e-commerce ритейлер постарается максимально перевести на прямые контракты с поставщиками по тому ассортименту, по которому они работали ранее. "Магнит" - одна из ведущих розничных сетей торговли продуктами питания в России. По состоянию на 31 декабря 2023 года сеть насчитывала 29 165 магазинов в 4287 населенных пунктах России и Узбекистана.

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магнит, аптеки, маркетплейс