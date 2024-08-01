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Маск подозревает Байдена в смерти
Маск подозревает Байдена в смерти - 01.08.2024, ПРАЙМ
Маск подозревает Байдена в смерти
Информацию о состоянии американского президента Джо Байдена могут скрывать от общественности, считает американский предприниматель и миллиардер Илон Маск... | 01.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-01T10:23+0300
2024-08-01T10:23+0300
2024-08-01T11:48+0300
джо байден
илон маск
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Информацию о состоянии американского президента Джо Байдена могут скрывать от общественности, считает американский предприниматель и миллиардер Илон Маск. Своими сомнениями он поделился в социальной сети X.Это стало понятно по ответу Маска на одно из сообщений в сети. В связи с отсутствием данных о состоянии президента пользователь поинтересовался, жив ли Байден. В ответ Маск отправил эмодзи пожимающего плечами человека.В конце июля Маск уже задавался в соцсети вопросом о том, что происходит с президентом. Череда сомнений среди политиков и бизнесменов началась после объявлении о заражении демократа COVID-19. После этого Байден заявил о прекращении своей избирательной кампании и выходе из президентской гонки. Новым кандидатом от Демократической партии была назначена действующая вице-президент Камала Харрис.После массовых сообщений с вопросами о пропаже президента и сомнений по поводу стабильности его состояния ведущие американские СМИ опубликовали кадры с экс-кандидатом. Также официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер подчеркнула, что Байден не намерен оставлять свои полномочия до конца срока.
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джо байден, илон маск
Маск подозревает Байдена в смерти
Маск задался вопросами о том, куда пропал Байден и жив ли он
МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ.
Информацию о состоянии американского президента Джо Байдена могут скрывать от общественности, считает американский предприниматель и миллиардер Илон Маск. Своими сомнениями он поделился в социальной сети X
.
Это стало понятно по ответу Маска на одно из сообщений в сети. В связи с отсутствием данных о состоянии президента пользователь поинтересовался, жив ли Байден. В ответ Маск отправил эмодзи пожимающего плечами человека.
В конце июля Маск уже задавался в соцсети вопросом о том, что происходит с президентом. Череда сомнений среди политиков и бизнесменов началась после объявлении о заражении демократа COVID-19. После этого Байден заявил о прекращении своей избирательной кампании и выходе из президентской гонки. Новым кандидатом от Демократической партии была назначена действующая вице-президент Камала Харрис.
После массовых сообщений с вопросами о пропаже президента и сомнений по поводу стабильности его состояния ведущие американские СМИ опубликовали кадры с экс-кандидатом. Также официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер подчеркнула, что Байден не намерен оставлять свои полномочия до конца срока.
Маск набросился на Камалу Харрис из-за ее заявления о детях