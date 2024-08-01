Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Маск подозревает Байдена в смерти - 01.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240801/mask-850585982.html
Маск подозревает Байдена в смерти
Маск подозревает Байдена в смерти - 01.08.2024, ПРАЙМ
Маск подозревает Байдена в смерти
Информацию о состоянии американского президента Джо Байдена могут скрывать от общественности, считает американский предприниматель и миллиардер Илон Маск... | 01.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-01T10:23+0300
2024-08-01T11:48+0300
джо байден
илон маск
https://cdnn.1prime.ru/img/82818/78/828187849_0:9:3933:2221_1920x0_80_0_0_c2c96fc347b8493bda185a893772f132.jpg
МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Информацию о состоянии американского президента Джо Байдена могут скрывать от общественности, считает американский предприниматель и миллиардер Илон Маск. Своими сомнениями он поделился в социальной сети X.Это стало понятно по ответу Маска на одно из сообщений в сети. В связи с отсутствием данных о состоянии президента пользователь поинтересовался, жив ли Байден. В ответ Маск отправил эмодзи пожимающего плечами человека.В конце июля Маск уже задавался в соцсети вопросом о том, что происходит с президентом. Череда сомнений среди политиков и бизнесменов началась после объявлении о заражении демократа COVID-19. После этого Байден заявил о прекращении своей избирательной кампании и выходе из президентской гонки. Новым кандидатом от Демократической партии была назначена действующая вице-президент Камала Харрис.После массовых сообщений с вопросами о пропаже президента и сомнений по поводу стабильности его состояния ведущие американские СМИ опубликовали кадры с экс-кандидатом. Также официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер подчеркнула, что Байден не намерен оставлять свои полномочия до конца срока.
https://1prime.ru/20240729/vybory-850496984.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82818/78/828187849_0:0:3231:2423_1920x0_80_0_0_9ae8479e90153c2809280e18814d6323.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
джо байден, илон маск
Джо Байден, Илон Маск
10:23 01.08.2024 (обновлено: 11:48 01.08.2024)
 
Маск подозревает Байдена в смерти

Маск задался вопросами о том, куда пропал Байден и жив ли он

© AFP / Peter ParksПредприниматель и основатель SpaceX Илон Маск
Предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2024
© AFP / Peter Parks
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Информацию о состоянии американского президента Джо Байдена могут скрывать от общественности, считает американский предприниматель и миллиардер Илон Маск. Своими сомнениями он поделился в социальной сети X.
Это стало понятно по ответу Маска на одно из сообщений в сети. В связи с отсутствием данных о состоянии президента пользователь поинтересовался, жив ли Байден. В ответ Маск отправил эмодзи пожимающего плечами человека.
В конце июля Маск уже задавался в соцсети вопросом о том, что происходит с президентом. Череда сомнений среди политиков и бизнесменов началась после объявлении о заражении демократа COVID-19. После этого Байден заявил о прекращении своей избирательной кампании и выходе из президентской гонки. Новым кандидатом от Демократической партии была назначена действующая вице-президент Камала Харрис.
После массовых сообщений с вопросами о пропаже президента и сомнений по поводу стабильности его состояния ведущие американские СМИ опубликовали кадры с экс-кандидатом. Также официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер подчеркнула, что Байден не намерен оставлять свои полномочия до конца срока.
Владелец SpaceX и Tesla Элон Маск - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2024
Маск набросился на Камалу Харрис из-за ее заявления о детях
29 июля, 09:17
 
Джо БайденИлон Маск
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала