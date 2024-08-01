https://1prime.ru/20240801/matvienko-850592671.html

Матвиенко выступила против введения сиесты на федеральном уровне

Матвиенко выступила против введения сиесты на федеральном уровне - 01.08.2024, ПРАЙМ

Матвиенко выступила против введения сиесты на федеральном уровне

В России не следует законодательно вводить сиесту на федеральном уровне, отдельные решения могут принимать предприятия или регионы на какой-то период, считает... | 01.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-01T13:02+0300

2024-08-01T13:02+0300

2024-08-01T13:03+0300

валентина матвиенко

сиеста

россия

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МОСКВА, 1 авг – ПРАЙМ. В России не следует законодательно вводить сиесту на федеральном уровне, отдельные решения могут принимать предприятия или регионы на какой-то период, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "В России 9 часовых поясов и это страна, над которой никогда не заходит солнце. И не все можно единым шаблоном регулировать. Все-таки такие аномально жаркие дни, к счастью, они непродолжительные",- сказала спикер в ходе брифинга в четверг. Матвиенко полагает, что "этот вопрос на федеральном уровне регулировать нецелесообразно". "Но, конечно, если такие аномальные температуры, то ответственность работодателей создать для людей нормальные рабочие условия, либо поменять время работы. Целый есть набор, в том числе, прописанных в Трудовом кодексе мер. Конечно, они должны беречь здоровье граждан. Подходить в таких случаях ответственно и творчески в зависимости от региона, характера производства", - отметила политик. Матвиенко рассказала, что когда была в стройотряде, в студенческие годы ездила в Астрахань собирать урожай помидоров. "Так вот у нас была сиеста. Мы с 5 или 6 утра до 12 работали, потом у нас была сиеста, и потом с 4 мы снова выходили работать", - пояснила она. "Я работала в странах, где сиеста официально узаконена. Но я бы не хотела такой сиесты. Потому, что звонишь в МИД в 8 утра – еще не пришли, звонишь в два, уже сиеста", - сказала политик. По ее мнению, "расслабляться не надо". Но, конечно, здоровье граждан должно быть во главе угла каждого руководителя, каждой организации, уверена она. "Пока это надо делать на уровне конкретных предприятий, конкретных регионов, или на конкретный период", - заключила спикер.

https://1prime.ru/20240801/tsb-850589809.html

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валентина матвиенко, сиеста, россия