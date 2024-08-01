https://1prime.ru/20240801/medvedev-850608632.html

Медведев порекомендовал предателям России подбирать новые имена

Медведев порекомендовал предателям России подбирать новые имена - 01.08.2024, ПРАЙМ

Медведев порекомендовал предателям России подбирать новые имена

Предателям России следует подбирать новые имена и активно маскироваться под программой защиты свидетелей. Такие рекомендации им дал зампредседателя Совбеза РФ... | 01.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-01T19:46+0300

2024-08-01T19:46+0300

2024-08-01T19:46+0300

политика

россия

дмитрий медведев

политика

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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Предателям России следует подбирать новые имена и активно маскироваться под программой защиты свидетелей. Такие рекомендации им дал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."А предатели пусть теперь лихорадочно подбирают новые имена и активно маскируются под программой защиты свидетелей", — написал он в своем Telegram-канале.Медведев добавил, что ему "хочется, чтобы предатели России сгнили в застенке", но полезнее вытащить своих граждан, которые работали "на страну, на Отечество, на всех нас".

https://1prime.ru/20240717/medvedev-850196831.html

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россия, дмитрий медведев, политика