https://1prime.ru/20240801/medvedev-850608632.html
Медведев порекомендовал предателям России подбирать новые имена
Медведев порекомендовал предателям России подбирать новые имена - 01.08.2024, ПРАЙМ
Медведев порекомендовал предателям России подбирать новые имена
Предателям России следует подбирать новые имена и активно маскироваться под программой защиты свидетелей. Такие рекомендации им дал зампредседателя Совбеза РФ... | 01.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-01T19:46+0300
2024-08-01T19:46+0300
2024-08-01T19:46+0300
политика
россия
дмитрий медведев
политика
https://cdnn.1prime.ru/img/84203/54/842035470_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d3ca752825644d009a456ab185249acb.jpg
МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Предателям России следует подбирать новые имена и активно маскироваться под программой защиты свидетелей. Такие рекомендации им дал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."А предатели пусть теперь лихорадочно подбирают новые имена и активно маскируются под программой защиты свидетелей", — написал он в своем Telegram-канале.Медведев добавил, что ему "хочется, чтобы предатели России сгнили в застенке", но полезнее вытащить своих граждан, которые работали "на страну, на Отечество, на всех нас".
https://1prime.ru/20240717/medvedev-850196831.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84203/54/842035470_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_766cab4312f11e8828a3b8fc7e289662.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий медведев, политика
Политика, РОССИЯ, Дмитрий Медведев, политика
Медведев порекомендовал предателям России подбирать новые имена
Медведев посоветовал предателям маскироваться под программой защиты свидетелей
МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Предателям России следует подбирать новые имена и активно маскироваться под программой защиты свидетелей. Такие рекомендации им дал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"А предатели пусть теперь лихорадочно подбирают новые имена и активно маскируются под программой защиты свидетелей", — написал он в своем Telegram-канале.
Медведев добавил, что ему "хочется, чтобы предатели России сгнили в застенке", но полезнее вытащить своих граждан, которые работали "на страну, на Отечество, на всех нас".
Россия сейчас намного сильнее, чем 20 лет назад, заявил Медведев