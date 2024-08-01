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Медведев порекомендовал предателям России подбирать новые имена - 01.08.2024, ПРАЙМ
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Медведев порекомендовал предателям России подбирать новые имена
Медведев порекомендовал предателям России подбирать новые имена - 01.08.2024, ПРАЙМ
Медведев порекомендовал предателям России подбирать новые имена
Предателям России следует подбирать новые имена и активно маскироваться под программой защиты свидетелей. Такие рекомендации им дал зампредседателя Совбеза РФ... | 01.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-01T19:46+0300
2024-08-01T19:46+0300
политика
россия
дмитрий медведев
политика
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Предателям России следует подбирать новые имена и активно маскироваться под программой защиты свидетелей. Такие рекомендации им дал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."А предатели пусть теперь лихорадочно подбирают новые имена и активно маскируются под программой защиты свидетелей", — написал он в своем Telegram-канале.Медведев добавил, что ему "хочется, чтобы предатели России сгнили в застенке", но полезнее вытащить своих граждан, которые работали "на страну, на Отечество, на всех нас".
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россия, дмитрий медведев, политика
Политика, РОССИЯ, Дмитрий Медведев, политика
19:46 01.08.2024
 
Медведев порекомендовал предателям России подбирать новые имена

Медведев посоветовал предателям маскироваться под программой защиты свидетелей

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаседание программной комиссии партии "Единая Россия"
Заседание программной комиссии партии Единая Россия - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Предателям России следует подбирать новые имена и активно маскироваться под программой защиты свидетелей. Такие рекомендации им дал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"А предатели пусть теперь лихорадочно подбирают новые имена и активно маскируются под программой защиты свидетелей", — написал он в своем Telegram-канале.
Медведев добавил, что ему "хочется, чтобы предатели России сгнили в застенке", но полезнее вытащить своих граждан, которые работали "на страну, на Отечество, на всех нас".
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