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Матвиенко поручила рассмотреть возможность ужесточения контроля за МФО

Матвиенко поручила рассмотреть возможность ужесточения контроля за МФО - 01.08.2024, ПРАЙМ

Матвиенко поручила рассмотреть возможность ужесточения контроля за МФО

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что поручила комитету палаты по бюджету рассмотреть возможность ужесточения контроля за деятельностью... | 01.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-01T10:52+0300

2024-08-01T10:52+0300

2024-08-01T11:07+0300

мфо

совфед

валентина матвиенко

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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что поручила комитету палаты по бюджету рассмотреть возможность ужесточения контроля за деятельностью микрофинансовых организаций (МФО)."Мы условились, и я дала поручение комитету по бюджету и финансовым рынкам еще раз пересмотреть меры ужесточения контроля за их деятельностью (микрофинансовых организаций - ред.), за правомерностью, за вот такими дикими случаями, которые появляются, и так далее", - сказала Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней парламентской сессии.В ходе заседания Совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации во вторник председатель Матвиенко предложила ЦБ полностью прекратить работу микрофинансовых организаций в России, отметив, что невозможно видеть "страшные трагедии людей, которые берут кредиты в микрофинансовых организациях, отдают квартиры, деньги большие". Она предложила подумать, нельзя ли закрыть МФО. Глава Банка России Эльвира Набиуллина в свою очередь ответила, что запрет легальных, контролируемых микрофинансовых организаций привел бы к их уходу в тень и навредил бы людям, которые не могут взять кредит в банках."Мы посмотрим, возможно, даже мы усилим эти меры наказания, более серьезное, за работу вот таких (нелегальных - ред.) микрофинансовых организаций", - добавила она.

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мфо, совфед, валентина матвиенко