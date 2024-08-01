Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Матвиенко поручила рассмотреть возможность ужесточения контроля за МФО - 01.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240801/mfo-850586881.html
Матвиенко поручила рассмотреть возможность ужесточения контроля за МФО
Матвиенко поручила рассмотреть возможность ужесточения контроля за МФО - 01.08.2024, ПРАЙМ
Матвиенко поручила рассмотреть возможность ужесточения контроля за МФО
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что поручила комитету палаты по бюджету рассмотреть возможность ужесточения контроля за деятельностью... | 01.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-01T10:52+0300
2024-08-01T11:07+0300
мфо
совфед
валентина матвиенко
https://cdnn.1prime.ru/img/83294/15/832941521_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5a071308b0d6449b85800139b0ecb8ad.jpg
МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что поручила комитету палаты по бюджету рассмотреть возможность ужесточения контроля за деятельностью микрофинансовых организаций (МФО)."Мы условились, и я дала поручение комитету по бюджету и финансовым рынкам еще раз пересмотреть меры ужесточения контроля за их деятельностью (микрофинансовых организаций - ред.), за правомерностью, за вот такими дикими случаями, которые появляются, и так далее", - сказала Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней парламентской сессии.В ходе заседания Совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации во вторник председатель Матвиенко предложила ЦБ полностью прекратить работу микрофинансовых организаций в России, отметив, что невозможно видеть "страшные трагедии людей, которые берут кредиты в микрофинансовых организациях, отдают квартиры, деньги большие". Она предложила подумать, нельзя ли закрыть МФО. Глава Банка России Эльвира Набиуллина в свою очередь ответила, что запрет легальных, контролируемых микрофинансовых организаций привел бы к их уходу в тень и навредил бы людям, которые не могут взять кредит в банках."Мы посмотрим, возможно, даже мы усилим эти меры наказания, более серьезное, за работу вот таких (нелегальных - ред.) микрофинансовых организаций", - добавила она.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83294/15/832941521_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e6a4feee2a4c0e0417ddd366993f2332.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мфо, совфед, валентина матвиенко
МФО, Совфед, Валентина Матвиенко
10:52 01.08.2024 (обновлено: 11:07 01.08.2024)
 
Матвиенко поручила рассмотреть возможность ужесточения контроля за МФО

Матвиенко поручила рассмотреть возможность ужесточения контроля за деятельностью МФО

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанкВывески офисов быстрых денежных займов в Москве
Вывески офисов быстрых денежных займов в Москве - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости . Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что поручила комитету палаты по бюджету рассмотреть возможность ужесточения контроля за деятельностью микрофинансовых организаций (МФО).
"Мы условились, и я дала поручение комитету по бюджету и финансовым рынкам еще раз пересмотреть меры ужесточения контроля за их деятельностью (микрофинансовых организаций - ред.), за правомерностью, за вот такими дикими случаями, которые появляются, и так далее", - сказала Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней парламентской сессии.
В ходе заседания Совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации во вторник председатель Матвиенко предложила ЦБ полностью прекратить работу микрофинансовых организаций в России, отметив, что невозможно видеть "страшные трагедии людей, которые берут кредиты в микрофинансовых организациях, отдают квартиры, деньги большие". Она предложила подумать, нельзя ли закрыть МФО. Глава Банка России Эльвира Набиуллина в свою очередь ответила, что запрет легальных, контролируемых микрофинансовых организаций привел бы к их уходу в тень и навредил бы людям, которые не могут взять кредит в банках.
"Мы посмотрим, возможно, даже мы усилим эти меры наказания, более серьезное, за работу вот таких (нелегальных - ред.) микрофинансовых организаций", - добавила она.
 
МФОСовфедВалентина Матвиенко
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала