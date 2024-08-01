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Состояние российских миллиардеров за семь месяцев выросло на $26,2 млрд
Состояние российских миллиардеров за семь месяцев выросло на $26,2 млрд - 01.08.2024, ПРАЙМ
Состояние российских миллиардеров за семь месяцев выросло на $26,2 млрд
Суммарное состояние самых богатых российских бизнесменов за первые семь месяцев нынешнего года выросло на 26,245 миллиарда долларов; подсчитало РИА Новости,... | 01.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-01T09:16+0300
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2024-08-01T09:16+0300
экономика
российские миллиардеры
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Суммарное состояние самых богатых российских бизнесменов за первые семь месяцев нынешнего года выросло на 26,245 миллиарда долларов; подсчитало РИА Новости, используя данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).Так, больше всех снова прибавил экс-бенефициар "Еврохима" и СУЭК Андрей Мельниченко. Он вышел из числа совладельцев этих компаний 9 марта 2022 года, подпав под санкции Евросоюза. Как и месяц назад, Мельниченко занял шестую строчку рейтинга. Его состояние выросло на 6,37 миллиарда долларов - до 25,2 миллиарда, Тройка тех, кто занимает первые позиции, в сравнении с предыдущим месяцем не изменилась. Самым богатым из бизнесменов остается один из основных владельцев "Норникеля Владимир Потанин, его состояние с начала текущего года увеличилось на 498 миллионов долларов, до 31,6 миллиарда. Второе место снова у совладельца "Лукойла" Вагита Алекперова. Его состояние выросло на 3,24 миллиарда долларов, до 27,9 миллиарда. На третьей позиции снова бенефициар НЛМК Владимир Лисин, состояние выросло на 3,05 миллиарда, до 27 миллиардов долларов. В рейтинге появился новый участник - на 17-е место вошел основатель мессенджера Telegram Павел Дуров. Его состояние оценивается в 9,15 миллиарда долларов. Основной бенефициар "Северстали" Алексей Мордашов поднялся на четвертую позицию с пятой. Его состояние увеличилось на 5,89 миллиарда долларов, до 26,8 миллиарда. Мордашов поменялся местами с совладельцем "Новатэка" Леонидом Михельсоном, чей капитал понизился на 1,79 миллиарда долларов, до 25,7 миллиарда. Поменялись друг с другом представители седьмого и восьмого мест. На седьмую позицию с восьмой поднялся Михаил Прохоров (группа "Онэксим"). Его состояние выросло на 1,78 миллиарда долларов, до 17,5 миллиарда. На восьмое место опустился Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон"), с начала года его капитал сократился сильнее всех - на 4,86 миллиарда долларов, до 16,2 миллиарда. На девятой позиции остается основатель "Альфа-групп" Михаил Фридман. Его состояние возросло на 1,45 миллиарда долларов, до 13,8 миллиарда. На десятой позиции продолжает быть бизнесмен Дмитрий Рыболовлев. Его состояние выросло на 732 миллиона долларов, до 12,3 миллиарда.Индекс рассчитывается исходя из стоимости акций компаний, где миллиардеры владеют долями. Для некоторых расчет производится на основании соотношения их капитализации к EBITDA либо цены акции к прибыли на акцию. Рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, в нем в настоящее время 26 граждан России, их общее состояние на 1 августа - 361,76 миллиарда долларов.
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российские миллиардеры
Экономика, российские миллиардеры
Состояние российских миллиардеров за семь месяцев выросло на $26,2 млрд
Рейтинг BBI: состояние российских миллиардеров за семь месяцев выросло на $26,2 млрд
МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Суммарное состояние самых богатых российских бизнесменов за первые семь месяцев нынешнего года выросло на 26,245 миллиарда долларов; подсчитало РИА Новости, используя данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Так, больше всех снова прибавил экс-бенефициар "Еврохима" и СУЭК Андрей Мельниченко. Он вышел из числа совладельцев этих компаний 9 марта 2022 года, подпав под санкции Евросоюза. Как и месяц назад, Мельниченко занял шестую строчку рейтинга. Его состояние выросло на 6,37 миллиарда долларов - до 25,2 миллиарда,
Тройка тех, кто занимает первые позиции, в сравнении с предыдущим месяцем не изменилась. Самым богатым из бизнесменов остается один из основных владельцев "Норникеля Владимир Потанин, его состояние с начала текущего года увеличилось на 498 миллионов долларов, до 31,6 миллиарда. Второе место снова у совладельца "Лукойла" Вагита Алекперова. Его состояние выросло на 3,24 миллиарда долларов, до 27,9 миллиарда. На третьей позиции снова бенефициар НЛМК Владимир Лисин, состояние выросло на 3,05 миллиарда, до 27 миллиардов долларов.
Bloomberg: российские миллиардеры возвращают капиталы в Россию
В рейтинге появился новый участник - на 17-е место вошел основатель мессенджера Telegram Павел Дуров. Его состояние оценивается в 9,15 миллиарда долларов.
Основной бенефициар "Северстали" Алексей Мордашов поднялся на четвертую позицию с пятой. Его состояние увеличилось на 5,89 миллиарда долларов, до 26,8 миллиарда. Мордашов поменялся местами с совладельцем "Новатэка" Леонидом Михельсоном, чей капитал понизился на 1,79 миллиарда долларов, до 25,7 миллиарда.
Поменялись друг с другом представители седьмого и восьмого мест. На седьмую позицию с восьмой поднялся Михаил Прохоров (группа "Онэксим"). Его состояние выросло на 1,78 миллиарда долларов, до 17,5 миллиарда. На восьмое место опустился Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон"), с начала года его капитал сократился сильнее всех - на 4,86 миллиарда долларов, до 16,2 миллиарда.
На девятой позиции остается основатель "Альфа-групп" Михаил Фридман. Его состояние возросло на 1,45 миллиарда долларов, до 13,8 миллиарда. На десятой позиции продолжает быть бизнесмен Дмитрий Рыболовлев. Его состояние выросло на 732 миллиона долларов, до 12,3 миллиарда.
Индекс рассчитывается исходя из стоимости акций компаний, где миллиардеры владеют долями. Для некоторых расчет производится на основании соотношения их капитализации к EBITDA либо цены акции к прибыли на акцию. Рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, в нем в настоящее время 26 граждан России, их общее состояние на 1 августа - 361,76 миллиарда долларов.