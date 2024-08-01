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Минцифры передали ответственность за направление "Искусственный интеллект" - 01.08.2024, ПРАЙМ
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Минцифры передали ответственность за направление "Искусственный интеллект"
Минцифры передали ответственность за направление "Искусственный интеллект" - 01.08.2024, ПРАЙМ
Минцифры передали ответственность за направление "Искусственный интеллект"
Кабмин РФ передал Минцифры ответственность за развитие направления "Искусственный интеллект", ранее за него отвечало Минэкономразвития, следует из распоряжения, | 01.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-01T22:05+0300
2024-08-01T22:05+0300
россия
правительство рф
минцифры
искусственный интеллект
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Кабмин РФ передал Минцифры ответственность за развитие направления "Искусственный интеллект", ранее за него отвечало Минэкономразвития, следует из распоряжения, размещенного на портале официального опубликования правовых актов. "Внести в распоряжение правительства Российской Федерации от 28 декабря 2022 года 4267-р … следующие изменения: а) в абзаце четвертом пункта 2 слова "Минэкономразвития России" заменить словами "Минцифры России", - сказано в документе. Изменения вступят в силу с 1 сентября 2024 года. Согласно распоряжению, Минэкономразвития должно до 1 октября 2024 года обеспечить рассмотрение отчетов за 2023 год, а также за второй квартал 2024 года о том, как исполняется дорожная карта развития направления "Искусственный интеллект".
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россия, правительство рф, минцифры, искусственный интеллект
РОССИЯ, Правительство РФ, Минцифры, искусственный интеллект
22:05 01.08.2024
 
Минцифры передали ответственность за направление "Искусственный интеллект"

Кабмин назначил Минцифры ответственным за направление "Искусственный интеллект"

© Public domain/salamahdraИскусственный интеллект
Искусственный интеллект
© Public domain/salamahdra
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Кабмин РФ передал Минцифры ответственность за развитие направления "Искусственный интеллект", ранее за него отвечало Минэкономразвития, следует из распоряжения, размещенного на портале официального опубликования правовых актов.
"Внести в распоряжение правительства Российской Федерации от 28 декабря 2022 года 4267-р … следующие изменения: а) в абзаце четвертом пункта 2 слова "Минэкономразвития России" заменить словами "Минцифры России", - сказано в документе.
Изменения вступят в силу с 1 сентября 2024 года.
Согласно распоряжению, Минэкономразвития должно до 1 октября 2024 года обеспечить рассмотрение отчетов за 2023 год, а также за второй квартал 2024 года о том, как исполняется дорожная карта развития направления "Искусственный интеллект".
Искусственный интеллект
В ЕС вступил в силу первый в мире закон об искусственном интеллекте
15:15
 
РОССИЯПравительство РФМинцифрыискусственный интеллект
 
 
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