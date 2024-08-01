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Минцифры передали ответственность за направление "Искусственный интеллект"

Минцифры передали ответственность за направление "Искусственный интеллект" - 01.08.2024, ПРАЙМ

Минцифры передали ответственность за направление "Искусственный интеллект"

Кабмин РФ передал Минцифры ответственность за развитие направления "Искусственный интеллект", ранее за него отвечало Минэкономразвития, следует из распоряжения, | 01.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-01T22:05+0300

2024-08-01T22:05+0300

2024-08-01T22:05+0300

россия

правительство рф

минцифры

искусственный интеллект

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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Кабмин РФ передал Минцифры ответственность за развитие направления "Искусственный интеллект", ранее за него отвечало Минэкономразвития, следует из распоряжения, размещенного на портале официального опубликования правовых актов. "Внести в распоряжение правительства Российской Федерации от 28 декабря 2022 года 4267-р … следующие изменения: а) в абзаце четвертом пункта 2 слова "Минэкономразвития России" заменить словами "Минцифры России", - сказано в документе. Изменения вступят в силу с 1 сентября 2024 года. Согласно распоряжению, Минэкономразвития должно до 1 октября 2024 года обеспечить рассмотрение отчетов за 2023 год, а также за второй квартал 2024 года о том, как исполняется дорожная карта развития направления "Искусственный интеллект".

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россия, правительство рф, минцифры, искусственный интеллект