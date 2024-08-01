https://1prime.ru/20240801/mintsifry-850610814.html
Минцифры передали ответственность за направление "Искусственный интеллект"
Минцифры передали ответственность за направление "Искусственный интеллект" - 01.08.2024, ПРАЙМ
Минцифры передали ответственность за направление "Искусственный интеллект"
Кабмин РФ передал Минцифры ответственность за развитие направления "Искусственный интеллект", ранее за него отвечало Минэкономразвития, следует из распоряжения, | 01.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-01T22:05+0300
2024-08-01T22:05+0300
2024-08-01T22:05+0300
россия
правительство рф
минцифры
искусственный интеллект
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/40/841504002_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_e72ec1b9769fc166daa164f96963f244.jpg
МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Кабмин РФ передал Минцифры ответственность за развитие направления "Искусственный интеллект", ранее за него отвечало Минэкономразвития, следует из распоряжения, размещенного на портале официального опубликования правовых актов. "Внести в распоряжение правительства Российской Федерации от 28 декабря 2022 года 4267-р … следующие изменения: а) в абзаце четвертом пункта 2 слова "Минэкономразвития России" заменить словами "Минцифры России", - сказано в документе. Изменения вступят в силу с 1 сентября 2024 года. Согласно распоряжению, Минэкономразвития должно до 1 октября 2024 года обеспечить рассмотрение отчетов за 2023 год, а также за второй квартал 2024 года о том, как исполняется дорожная карта развития направления "Искусственный интеллект".
https://1prime.ru/20240801/zakon-850597562.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/40/841504002_250:0:1751:1126_1920x0_80_0_0_de7408b456d66755587070412edd2e80.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, правительство рф, минцифры, искусственный интеллект
РОССИЯ, Правительство РФ, Минцифры, искусственный интеллект
Минцифры передали ответственность за направление "Искусственный интеллект"
Кабмин назначил Минцифры ответственным за направление "Искусственный интеллект"
МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Кабмин РФ передал Минцифры ответственность за развитие направления "Искусственный интеллект", ранее за него отвечало Минэкономразвития, следует из распоряжения, размещенного на портале официального опубликования правовых актов.
"Внести в распоряжение правительства Российской Федерации от 28 декабря 2022 года 4267-р … следующие изменения: а) в абзаце четвертом пункта 2 слова "Минэкономразвития России" заменить словами "Минцифры России", - сказано в документе.
Изменения вступят в силу с 1 сентября 2024 года.
Согласно распоряжению, Минэкономразвития должно до 1 октября 2024 года обеспечить рассмотрение отчетов за 2023 год, а также за второй квартал 2024 года о том, как исполняется дорожная карта развития направления "Искусственный интеллект".
В ЕС вступил в силу первый в мире закон об искусственном интеллекте