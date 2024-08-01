https://1prime.ru/20240801/mishustin-850589985.html

Мишустин рассказал, от чего зависит эффективность модернизации аэропортов

Мишустин рассказал, от чего зависит эффективность модернизации аэропортов - 01.08.2024, ПРАЙМ

Мишустин рассказал, от чего зависит эффективность модернизации аэропортов

Эффективность усилий по модернизации аэропортов в России в ближайшие шесть лет во многом будет зависеть от диалога с инвесторами, государственная поддержка... | 01.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-01T11:49+0300

2024-08-01T11:49+0300

2024-08-01T11:50+0300

михаил мишустин

аэропорт

транспорт

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/06/847944685_0:177:3015:1872_1920x0_80_0_0_9e12747e122df2f6634da7adf284ccd4.jpg

МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Эффективность усилий по модернизации аэропортов в России в ближайшие шесть лет во многом будет зависеть от диалога с инвесторами, государственная поддержка должна быть четко рассчитана, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Премьер в четверг встретился с главой Росавиации Дмитрием Ядровым. Они в том числе обсудили вопросы модернизации аэропортовой инфраструктуры. Так, за шесть лет предстоит отремонтировать и привести в порядок 75 аэропортов, в том числе взлетно-посадочные полосы и сами здания, напомнил глава кабмина. Он упомянул, что в рамках недавней поездки в регионы Дальнего Востока и Сибири они вместе с главой Росавиации ознакомились с ходом работ по модернизации аэропортов в Магадане, Хабаровске, Новосибирске и Горно-Алтайске. "Все объекты, которые мы с вами посетили на Дальнем Востоке и в Сибири, показали, что эффективность наших усилий зависит от того, как выстроен диалог с инвесторами, насколько внимательно к ним относятся, насколько сходимость финансовой модели получается. Ну и поддержка государственная, конечно, должна быть четко рассчитана", - подчеркнул Мишустин на встрече с Ядровым. По его словам, важно также сделать все необходимое для улучшения условий и создания новых возможностей для динамичного развития всей отрасли и Росавиации, построить соответствующую инфраструктуру, чтобы по необходимым стандартам и регламентам исполнять все решения, связанные с безопасностью полетов.

https://1prime.ru/20240801/aviatsiya-850588139.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

михаил мишустин, аэропорт, транспорт