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Pais: Венгрия прекратила миротворческую миссию по Украине
Pais: Венгрия прекратила миротворческую миссию по Украине - 01.08.2024, ПРАЙМ
Pais: Венгрия прекратила миротворческую миссию по Украине
Венгерское правительство сообщило странам Европейского союза, что Будапешт завершил миротворческую миссию по Украине, передала испанская газета Pais, ссылаясь... | 01.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-01T17:37+0300
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МАДРИД, 1 авг – ПРАЙМ. Венгерское правительство сообщило странам Европейского союза, что Будапешт завершил миротворческую миссию по Украине, передала испанская газета Pais, ссылаясь на дипломатические источники."Встречи для обсуждения Украины в рамках так называемой "миротворческой миссии", совпавшие с началом шестимесячного председательства Венгрии в Совете ЕС, привели в ярость институты ЕС и большинство столиц…. Венгрия прекратила эту "миротворческую миссию", говорится в ноте, направленной государствам-членам венгерским министром по делам ЕС Яношем Бока", - следует из сообщения. По словам Бока, страны Евросоюза считают Виктора Орбана, венгерского премьера, "великим провокатором", который может вновь повторить этот маневр, когда ему это будет удобно.В феврале венгерский лидер отказался от предоставления Украине финансовой помощи в размере 50 миллиардов евро, которая должна быть выплачена в течение четырёх лет. Проект был одобрен лишь с неразглашёнными условиями. Орбан также использовал право вето при вступлении Швеции в Североатлантический альянс.Одиночная позиция Венгрии при принятии консенсусных решений в ЕС вызывает серьёзное недовольство среди европейских лидеров. Юридическая служба Европейской комиссии подчеркнула, что проекты Орбана по установлению мира противоречат договорам ЕС, которые запрещают "любые меры, которые могут поставить под угрозу достижение целей Союза".5 июля состоялась встреча представителя Венгрии и российского президента Владимира Путина в Москве. По её итогам пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что Кремль воспринимает визит весьма позитивно, а также считает, что это может быть очень полезно для российской стороны.
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венгрия, виктор орбан, украина
ВЕНГРИЯ, Виктор Орбан, УКРАИНА
Pais: Венгрия прекратила миротворческую миссию по Украине
Pais: Венгрия заверила страны ЕС, что прекратила миротворческую миссию по Украине
МАДРИД, 1 авг – ПРАЙМ. Венгерское правительство сообщило странам Европейского союза, что Будапешт завершил миротворческую миссию по Украине, передала испанская газета Pais, ссылаясь на дипломатические источники.
"Встречи для обсуждения Украины в рамках так называемой "миротворческой миссии", совпавшие с началом шестимесячного председательства Венгрии в Совете ЕС, привели в ярость институты ЕС и большинство столиц…. Венгрия прекратила эту "миротворческую миссию", говорится в ноте, направленной государствам-членам венгерским министром по делам ЕС Яношем Бока", - следует из сообщения.
По словам Бока, страны Евросоюза считают Виктора Орбана, венгерского премьера, "великим провокатором", который может вновь повторить этот маневр, когда ему это будет удобно.
В феврале венгерский лидер отказался от предоставления Украине финансовой помощи в размере 50 миллиардов евро, которая должна быть выплачена в течение четырёх лет. Проект был одобрен лишь с неразглашёнными условиями. Орбан также использовал право вето при вступлении Швеции в Североатлантический альянс.
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Одиночная позиция Венгрии при принятии консенсусных решений в ЕС вызывает серьёзное недовольство среди европейских лидеров. Юридическая служба Европейской комиссии подчеркнула, что проекты Орбана по установлению мира противоречат договорам ЕС, которые запрещают "любые меры, которые могут поставить под угрозу достижение целей Союза".
5 июля состоялась встреча представителя Венгрии и российского президента Владимира Путина в Москве. По её итогам пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что Кремль воспринимает визит весьма позитивно, а также считает, что это может быть очень полезно для российской стороны.