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Мосбиржа остановит торги расписками HeadHunter из-за реорганизации

Мосбиржа остановит торги расписками HeadHunter из-за реорганизации - 01.08.2024, ПРАЙМ

Мосбиржа остановит торги расписками HeadHunter из-за реорганизации

Московская биржа ограничивает расчеты с расписками на обыкновенные акции HeadHunter со 2 августа в связи с предстоящей реорганизацией, с 14 августа торги ими... | 01.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-01T18:19+0300

2024-08-01T18:19+0300

2024-08-01T18:19+0300

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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Московская биржа ограничивает расчеты с расписками на обыкновенные акции HeadHunter со 2 августа в связи с предстоящей реорганизацией, с 14 августа торги ими будут остановлены, следует из сообщения торговой площадки. "В соответствии с правилами проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов публичного акционерного общества "Московская биржа ММВБ-РТС" и в связи с предстоящей реорганизацией, при подаче заявок на заключение сделок со следующими ценными бумагами: Американские депозитарные акции, удостоверяющие права на обыкновенные акции HeadHunter Group PLC: со 2 августа 2024 по 12 августа 2024 года допустимыми являются коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее 12 августа 2024 года (последний торговый день в "стакане Т+1": RUB – 9 августа 2024 года)", - говорится в сообщении. "С 2 августа 2024 года допустимыми являются коды расчетов, предусматривающие срок сделки РЕПО до 1 торгового дня включительно: 13 августа 2024 года допустимыми кодами расчетов являются Т0 и Z0. С 14 августа 2024 нет допустимых кодов расчетов", - также сообщает биржа. МКПАО "Хэдхантер" зарегистрировано в октябре 2023 года в рамках редомициляции в специальный административный район (САР) на территории острова Октябрьский Калининградской области. В результате первого этапа реструктуризации МКПАО стало новой материнской компанией группы - ему принадлежит 72,7% акционерного капитала HeadHunter Group PLC. Саму HeadHunter Group PLC впоследствии также планируется редомицилировать в калининградский САР. В марте гендиректор МКПАО "Хэдхантер" Дмитрий Сергиенков говорил, что компания планирует провести листинг на Московской бирже в 2024 году, а также создать условия для возобновления дивидендных выплат акционерам. Позже стало известно, что выход на биржу ожидается в третьем квартале 2024 года. Обмен акций и расписок кипрской HeadHunter Group на акции МКПАО "Хэдхантер" - новой материнской компании группы стартует с 12 августа, сообщили ранее на этой неделе в российской компании. Там добавили, что в настоящий момент компания находится в процессе получения листинга на Московской бирже. Дата окончания размещения акций запланирована на 20 сентября, а начало торгов - на 23 сентября. Делистинг АДР кипрской HeadHunter Group PLC на Московской бирже может состояться 27 сентября, добавили в МКПАО.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

биржевые торги, мосбиржа, headhunter, расписки