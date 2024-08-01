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Послабление по налогу по вкладам: кому можно не платить - 01.08.2024, ПРАЙМ
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Послабление по налогу по вкладам: кому можно не платить
Послабление по налогу по вкладам: кому можно не платить - 01.08.2024, ПРАЙМ
Послабление по налогу по вкладам: кому можно не платить
Повышение ключевой ставки до 18% привело к тому, что доходы по вкладам за 2024 год до 180 тысяч рублей включительно не будут облагаться налогом. Следовательно,... | 01.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-01T02:02+0300
2024-08-01T02:02+0300
эксклюзив
ставки по вкладам
ставка по вкладам
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Повышение ключевой ставки до 18% привело к тому, что доходы по вкладам за 2024 год до 180 тысяч рублей включительно не будут облагаться налогом. Следовательно, легальная возможность не платить появится у большего числа вкладчиков, чем было до повышения, рассказала агентству “Прайм” кандидат экономических наук, доцент Государственного университета управления Светлана Сазанова.Она напомнила, что Банк России в конце июля поднял ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта, чтобы сдержать инфляцию. Коммерческие банки отреагировали на это ростом ставок по вкладам. Большинство банков открыли вклады под 18, 19 и даже 20% годовых, хотя и сопроводили их различными дополнительными условиями, начиная от срока хранения средств и заканчивая необходимостью приобретения дополнительных услуг.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеРост процентных ставок по вкладам должен увеличить сбережения населения и привлечь дополнительные ресурсы в коммерческие банки. При этом по закону в 2025 году вкладчики обязаны уплатить налог в 13% с доходов по вкладам за 2024 год, превышающих 180 тысяч рублей, но не достигших 5 миллионов рублей. Все, что выше, идет по ставке 18%.Таким образом, необлагаемыми налогами остаются доходы по вкладам до 180 тысяч рублей включительно. Максимальный размер вклада в этом случае составит один миллион рублей при процентной ставке 18% годовых. 13% налога необходимо будет уплатить по вкладам от одного миллиона до 27,8 миллиона рублей. Все, что выше, подпадает под повышенную ставку 18%. Если до конца года ключевую повысят еще раз, необлагаемый минимум тоже вырастет.В 2024 году вкладчики должны уплатить налоги по вкладам за 2023 год до 1 декабря, а налоговая служба должна их уведомить об этом до 30 октября 2024 года. При расчете величины налога за прошлый год учитывается максимальная ключевая ставка, действовавшая на 1-е число каждого месяца. Это 15% годовых (до 16% ставку подняли в середине декабря).С учетом того, что максимальная ключевая ставка в прошлом году составила 15% годовых, необлагаемая налогом сумма будет 150 тысяч рублей. Следовательно, за 2023 год будут платить налоги на процентный доход владельцы вкладов, сумма которых превышала один миллион рублей.При этом следует учитывать, что налогооблагаемыми являются доходы не только от самих вкладов, но и от других банковских продуктов - например, накопительных и карточных счетов. Избежать налога, размещая средства в разных банках, не получится, поскольку все они направляют информацию в налоговую инспекцию.
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эксклюзив, ставки по вкладам, ставка по вкладам
Эксклюзив, ставки по вкладам, ставка по вкладам
02:02 01.08.2024
 
Послабление по налогу по вкладам: кому можно не платить

Экономист Сазанова: налога на вклады с доходом ниже 180 000 руб. в год не будет

© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудница банка за работой в отделении Сбербанка России
Сотрудница банка за работой в отделении Сбербанка России - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Повышение ключевой ставки до 18% привело к тому, что доходы по вкладам за 2024 год до 180 тысяч рублей включительно не будут облагаться налогом. Следовательно, легальная возможность не платить появится у большего числа вкладчиков, чем было до повышения, рассказала агентству “Прайм” кандидат экономических наук, доцент Государственного университета управления Светлана Сазанова.
Она напомнила, что Банк России в конце июля поднял ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта, чтобы сдержать инфляцию. Коммерческие банки отреагировали на это ростом ставок по вкладам. Большинство банков открыли вклады под 18, 19 и даже 20% годовых, хотя и сопроводили их различными дополнительными условиями, начиная от срока хранения средств и заканчивая необходимостью приобретения дополнительных услуг.
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Рост процентных ставок по вкладам должен увеличить сбережения населения и привлечь дополнительные ресурсы в коммерческие банки. При этом по закону в 2025 году вкладчики обязаны уплатить налог в 13% с доходов по вкладам за 2024 год, превышающих 180 тысяч рублей, но не достигших 5 миллионов рублей. Все, что выше, идет по ставке 18%.
Таким образом, необлагаемыми налогами остаются доходы по вкладам до 180 тысяч рублей включительно. Максимальный размер вклада в этом случае составит один миллион рублей при процентной ставке 18% годовых. 13% налога необходимо будет уплатить по вкладам от одного миллиона до 27,8 миллиона рублей. Все, что выше, подпадает под повышенную ставку 18%. Если до конца года ключевую повысят еще раз, необлагаемый минимум тоже вырастет.
В 2024 году вкладчики должны уплатить налоги по вкладам за 2023 год до 1 декабря, а налоговая служба должна их уведомить об этом до 30 октября 2024 года. При расчете величины налога за прошлый год учитывается максимальная ключевая ставка, действовавшая на 1-е число каждого месяца. Это 15% годовых (до 16% ставку подняли в середине декабря).
С учетом того, что максимальная ключевая ставка в прошлом году составила 15% годовых, необлагаемая налогом сумма будет 150 тысяч рублей. Следовательно, за 2023 год будут платить налоги на процентный доход владельцы вкладов, сумма которых превышала один миллион рублей.
При этом следует учитывать, что налогооблагаемыми являются доходы не только от самих вкладов, но и от других банковских продуктов - например, накопительных и карточных счетов. Избежать налога, размещая средства в разных банках, не получится, поскольку все они направляют информацию в налоговую инспекцию.
Налог на вклады - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2024
Новые условия по вкладам: чего ждать до конца года
30 июля, 02:02
 
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