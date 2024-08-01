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Сеть "Лэтуаль" открыла свой первый магазин в ОАЭ

Сеть "Лэтуаль" открыла свой первый магазин в ОАЭ - 01.08.2024, ПРАЙМ

Сеть "Лэтуаль" открыла свой первый магазин в ОАЭ

Парфюмерно-косметическая сеть "Лэтуаль" вышла на рынок Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и открыла свой первый магазин в Шардже, вложив в проект более 5... | 01.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-01T10:53+0300

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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Парфюмерно-косметическая сеть "Лэтуаль" вышла на рынок Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и открыла свой первый магазин в Шардже, вложив в проект более 5 миллионов долларов, рассказали РИА Новости в компании. "Точка открылась 23 июля ...в Шардже, в торговом центре City Centre Al Zahia", - заявили там. В ассортименте магазина представлено более 500 брендов, преимущественно премиальных. По словам компании, инвестиции в проект составили "более 5 миллионов долларов" (или 18 миллионов дирхамов). При этом в течение этого года сеть планирует открыть еще четыре магазина в ОАЭ. В начале июня нынешнего года ритейлер сообщал об открытии первого магазина в столице Катара - Дохе, вложения в него составили порядка 1,5 миллионов долларов. Компания "Лэтуаль" была основана в 1997 году, на данный момент более 1000 магазинов сети представлено в 250 городах России, а также есть несколько точек в странах СНГ, Катаре и ОАЭ.

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