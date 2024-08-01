https://1prime.ru/20240801/obmen-850596794.html

Гершкович и Уилан выехали за пределы России после обмена, сообщили СМИ

Гершкович и Уилан выехали за пределы России после обмена, сообщили СМИ - 01.08.2024, ПРАЙМ

Гершкович и Уилан выехали за пределы России после обмена, сообщили СМИ

Журналист издания The Wall Street Journal Эван Гершкович, а также Пол Уилан направляются за пределы России после того, как был произведен их обмен в рамках... | 01.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-01T15:07+0300

2024-08-01T15:07+0300

2024-08-01T15:20+0300

политика

россия

сша

обмен

заключенные

https://cdnn.1prime.ru/img/83396/20/833962055_0:153:3099:1896_1920x0_80_0_0_1173f6e504e1958c416b4d92042d31d0.jpg

МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Журналист издания The Wall Street Journal Эван Гершкович, а также Пол Уилан направляются за пределы России после того, как был произведен их обмен в рамках процесса с участием ряда государств. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на неназванные источники. В публикации сказано, что Москва освобождает Гершковича и Уилана "в рамках крупного обмена заключенными с США".Отмечается, что Вашингтон и его союзники вернут заключенных России, но при этом не уточняется, кого именно получит Москва в рамках обмена.Позднее адвокат Гершковича Мария Корчагина заявила агентству РИА Новости, что не может давать никаких комментариев по поводу обмена.Адвокат Уилана Ольга Карлова рассказала РИА Новости, что у нее нет информации об обмене американца и она ждет сведений от его брата."Когда он (брат Уилана — ред.) мне скажет, что Пол дома или на территории своей родины, тогда я поверю", — заявила адвокат.

https://1prime.ru/20240730/galkin-850522647.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, обмен, заключенные