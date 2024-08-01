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Гершкович и Уилан выехали за пределы России после обмена, сообщили СМИ
Гершкович и Уилан выехали за пределы России после обмена, сообщили СМИ - 01.08.2024, ПРАЙМ
Гершкович и Уилан выехали за пределы России после обмена, сообщили СМИ
Журналист издания The Wall Street Journal Эван Гершкович, а также Пол Уилан направляются за пределы России после того, как был произведен их обмен в рамках... | 01.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-01T15:07+0300
2024-08-01T15:07+0300
2024-08-01T15:20+0300
политика
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Журналист издания The Wall Street Journal Эван Гершкович, а также Пол Уилан направляются за пределы России после того, как был произведен их обмен в рамках процесса с участием ряда государств. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на неназванные источники. В публикации сказано, что Москва освобождает Гершковича и Уилана "в рамках крупного обмена заключенными с США".Отмечается, что Вашингтон и его союзники вернут заключенных России, но при этом не уточняется, кого именно получит Москва в рамках обмена.Позднее адвокат Гершковича Мария Корчагина заявила агентству РИА Новости, что не может давать никаких комментариев по поводу обмена.Адвокат Уилана Ольга Карлова рассказала РИА Новости, что у нее нет информации об обмене американца и она ждет сведений от его брата."Когда он (брат Уилана — ред.) мне скажет, что Пол дома или на территории своей родины, тогда я поверю", — заявила адвокат.
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Политика, РОССИЯ, США, обмен, заключенные
Гершкович и Уилан выехали за пределы России после обмена, сообщили СМИ
Bloomberg: Гершкович и Уилан направляются за пределы РФ в результате обмена
МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Журналист издания The Wall Street Journal Эван Гершкович, а также Пол Уилан направляются за пределы России после того, как был произведен их обмен в рамках процесса с участием ряда государств. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на неназванные источники.
В публикации сказано, что Москва освобождает Гершковича и Уилана "в рамках крупного обмена заключенными с США".
Отмечается, что Вашингтон и его союзники вернут заключенных России, но при этом не уточняется, кого именно получит Москва в рамках обмена.
Позднее адвокат Гершковича Мария Корчагина заявила агентству РИА Новости, что не может давать никаких комментариев по поводу обмена.
Адвокат Уилана Ольга Карлова рассказала РИА Новости, что у нее нет информации об обмене американца и она ждет сведений от его брата.
"Когда он (брат Уилана — ред.) мне скажет, что Пол дома или на территории своей родины, тогда я поверю", — заявила адвокат.
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