Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Гершкович и Уилан выехали за пределы России после обмена, сообщили СМИ - 01.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240801/obmen-850596794.html
Гершкович и Уилан выехали за пределы России после обмена, сообщили СМИ
Гершкович и Уилан выехали за пределы России после обмена, сообщили СМИ - 01.08.2024, ПРАЙМ
Гершкович и Уилан выехали за пределы России после обмена, сообщили СМИ
Журналист издания The Wall Street Journal Эван Гершкович, а также Пол Уилан направляются за пределы России после того, как был произведен их обмен в рамках... | 01.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-01T15:07+0300
2024-08-01T15:20+0300
политика
россия
сша
обмен
заключенные
https://cdnn.1prime.ru/img/83396/20/833962055_0:153:3099:1896_1920x0_80_0_0_1173f6e504e1958c416b4d92042d31d0.jpg
МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Журналист издания The Wall Street Journal Эван Гершкович, а также Пол Уилан направляются за пределы России после того, как был произведен их обмен в рамках процесса с участием ряда государств. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на неназванные источники. В публикации сказано, что Москва освобождает Гершковича и Уилана "в рамках крупного обмена заключенными с США".Отмечается, что Вашингтон и его союзники вернут заключенных России, но при этом не уточняется, кого именно получит Москва в рамках обмена.Позднее адвокат Гершковича Мария Корчагина заявила агентству РИА Новости, что не может давать никаких комментариев по поводу обмена.Адвокат Уилана Ольга Карлова рассказала РИА Новости, что у нее нет информации об обмене американца и она ждет сведений от его брата."Когда он (брат Уилана — ред.) мне скажет, что Пол дома или на территории своей родины, тогда я поверю", — заявила адвокат.
https://1prime.ru/20240730/galkin-850522647.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83396/20/833962055_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_3a43d790c183de4abd4354dcdf81912d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сша, обмен, заключенные
Политика, РОССИЯ, США, обмен, заключенные
15:07 01.08.2024 (обновлено: 15:20 01.08.2024)
 
Гершкович и Уилан выехали за пределы России после обмена, сообщили СМИ

Bloomberg: Гершкович и Уилан направляются за пределы РФ в результате обмена

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСамолет в небе над аэропортом Домодедово.
Самолет в небе над аэропортом Домодедово. - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Журналист издания The Wall Street Journal Эван Гершкович, а также Пол Уилан направляются за пределы России после того, как был произведен их обмен в рамках процесса с участием ряда государств. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на неназванные источники.
В публикации сказано, что Москва освобождает Гершковича и Уилана "в рамках крупного обмена заключенными с США".
Отмечается, что Вашингтон и его союзники вернут заключенных России, но при этом не уточняется, кого именно получит Москва в рамках обмена.
Позднее адвокат Гершковича Мария Корчагина заявила агентству РИА Новости, что не может давать никаких комментариев по поводу обмена.
Адвокат Уилана Ольга Карлова рассказала РИА Новости, что у нее нет информации об обмене американца и она ждет сведений от его брата.
"Когда он (брат Уилана — ред.) мне скажет, что Пол дома или на территории своей родины, тогда я поверю", — заявила адвокат.
Верховный суд Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2024
Галкин* обжаловал в Верховном суде отказ в исключении из реестра иноагентов
30 июля, 05:59
 
ПолитикаРОССИЯСШАобмензаключенные
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала