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Телеканал CNN сообщил об обмене заключенными между Россией и Западом

Телеканал CNN сообщил об обмене заключенными между Россией и Западом - 01.08.2024, ПРАЙМ

Телеканал CNN сообщил об обмене заключенными между Россией и Западом

Масштабный обмен заключенными с участием Вашингтона, Берлина, Москвы и иных государств идет "прямо сейчас", сообщил американский телеканал CNN, ссылаясь на... | 01.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-01T16:08+0300

2024-08-01T16:08+0300

2024-08-01T16:15+0300

политика

россия

сша

заключенные

обмен

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ВАШИНГТОН, 1 авг - ПРАЙМ. Масштабный обмен заключенными с участием Вашингтона, Берлина, Москвы и иных государств идет "прямо сейчас", сообщил американский телеканал CNN, ссылаясь на неназванного представителя администрации США.CNN отметил, что обмен предусматривает возвращение в США как минимум нескольких американских граждан, их передача представителям властей возможна "в скором времени". По данным американского телеканала CBS, обменять могут по меньшей мере 24 человека, в том числе восьмерых граждан РФ."Обмен будет частью исторического комплексного обмена заключенными из 24 человек между США, Россией, Германией и тремя другими западными странами... Восемь российских граждан, как ожидается, будут возвращены в Россию", — говорится в сообщении телеканала.CBS сообщил, что сделка по обмену проводилась с участием нескольких американских ведомств, в том числе Белого дома, Госдепа и ЦРУ. Согласно данным телеканала, заключенных с территории России отправят в Германию.Кроме того, CBS утверждает, что в числе подлежащих обмену граждан РФ может быть осужденный в ФРГ Вадим Соколов (Красиков), который отбывает пожизненное заключение по обвинению в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Высший суд Берлина 15 декабря признал Красикова виновным в убийстве Хангошвили, при этом защита настаивала на недостаточности доказательной базы.Ранее в среду из электронной базы Федерального бюро тюрем США исчезла информация о некоторых отбывавших наказание россиянах, чьи уголовные дела широко освещались в американских и российских СМИ. В том числе сюда входят осужденные в США Александр Винник, Максим Марченко, Вадим Конощенок и Владислав Клюшин. При этом знакомый с ситуацией источник сообщал агентству РИА Новости, что граждане РФ, имена которых исчезли из баз данных американских тюрем, по-прежнему находятся под стражей в США.

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россия, сша, заключенные, обмен