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Названо место проведения обмена заключенными между Россией и США - 01.08.2024, ПРАЙМ
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Названо место проведения обмена заключенными между Россией и США
Названо место проведения обмена заключенными между Россией и США - 01.08.2024, ПРАЙМ
Названо место проведения обмена заключенными между Россией и США
Обмен заключенными между Москвой и Вашингтоном проводится в Анкаре. Мероприятие координирует турецкое Управление национальной разведки. На свободу выпустят... | 01.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-01T16:41+0300
2024-08-01T16:50+0300
политика
турция
заключенные
обмен
россия
сша
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СТАМБУЛ, 1 авг - ПРАЙМ. Обмен заключенными между Москвой и Вашингтоном проводится в Анкаре. Мероприятие координирует турецкое Управление национальной разведки. На свободу выпустят корреспондента The Wall Street Journal Эванf Гершковичf и заключенных граждан РФ. Об этом сообщило агентство IHA. "В рамках масштабного соглашения между РФ и США об обмене заключенными сегодня будут отпущены на свободу содержащийся в тюремном заключении в РФ корреспондент Wall Street Journal Гершкович и российские заключенные. Стало известно, что обмен заключенными координирует в Анкаре Управление национальной разведки Турции", - пишет агентство.Позднее агентство РИА Новости со ссылкой на данные сервиса Flightradar24 сообщило, что борт специального летного отряда "Россия", вылетевший в сторону Турции из "Внуково", приземлился в Анкаре на фоне новостей об обмене. Отмечается, что лайнер Ту-204 вылетел из Внуково в 12.43 мск по направлению в Анкару и приземлился в пункте назначения в районе 16.20 мск.Турецкий телеканал NTV также сообщил, что воздушное судно с отбывавшими заключение в РФ лицами село в аэропорту Анкары. Телеканал ведет прямую трансляцию, на кадрах самолет виден на взлетно-посадочной полосе. При этом NTV отметил, что пока не ясно прибыл ли борт американской стороны.Ранее американский телеканал CNN со ссылкой на неназванного представителя администрации США сообщил, что "прямо сейчас" идет масштабный обмен заключенными с участием Вашингтона, Берлина, Москвы и иных государств.
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турция, заключенные, обмен, россия, сша
Политика, ТУРЦИЯ, заключенные, обмен, РОССИЯ, США
16:41 01.08.2024 (обновлено: 16:50 01.08.2024)
 
Названо место проведения обмена заключенными между Россией и США

IHA: обмен заключенными между Россией и США проходит в Анкаре

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанкАнкара
Анкара - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости . Антон Денисов
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СТАМБУЛ, 1 авг - ПРАЙМ. Обмен заключенными между Москвой и Вашингтоном проводится в Анкаре. Мероприятие координирует турецкое Управление национальной разведки. На свободу выпустят корреспондента The Wall Street Journal Эванf Гершковичf и заключенных граждан РФ. Об этом сообщило агентство IHA.
"В рамках масштабного соглашения между РФ и США об обмене заключенными сегодня будут отпущены на свободу содержащийся в тюремном заключении в РФ корреспондент Wall Street Journal Гершкович и российские заключенные. Стало известно, что обмен заключенными координирует в Анкаре Управление национальной разведки Турции", - пишет агентство.
Позднее агентство РИА Новости со ссылкой на данные сервиса Flightradar24 сообщило, что борт специального летного отряда "Россия", вылетевший в сторону Турции из "Внуково", приземлился в Анкаре на фоне новостей об обмене. Отмечается, что лайнер Ту-204 вылетел из Внуково в 12.43 мск по направлению в Анкару и приземлился в пункте назначения в районе 16.20 мск.
Турецкий телеканал NTV также сообщил, что воздушное судно с отбывавшими заключение в РФ лицами село в аэропорту Анкары. Телеканал ведет прямую трансляцию, на кадрах самолет виден на взлетно-посадочной полосе. При этом NTV отметил, что пока не ясно прибыл ли борт американской стороны.
Ранее американский телеканал CNN со ссылкой на неназванного представителя администрации США сообщил, что "прямо сейчас" идет масштабный обмен заключенными с участием Вашингтона, Берлина, Москвы и иных государств.
Самолет в небе над аэропортом Домодедово. - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2024
Гершкович и Уилан выехали за пределы России после обмена, сообщили СМИ
15:07
 
ПолитикаТУРЦИЯзаключенныеобменРОССИЯСША
 
 
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