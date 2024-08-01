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TRT Haber: в Анкаре состоялась крупнейшая операция по обмену заключенных
TRT Haber: в Анкаре состоялась крупнейшая операция по обмену заключенных - 01.08.2024, ПРАЙМ
TRT Haber: в Анкаре состоялась крупнейшая операция по обмену заключенных
В Анкаре состоялась крупнейшая за последние годы операция по обмену заключенных из семи разных стран. Всего было обменяно 26 человек. Процесс прошел при... | 01.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-01T17:04+0300
2024-08-01T17:04+0300
2024-08-01T17:20+0300
обмен пленными
турция
сша
германия
россия
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. В Анкаре состоялась крупнейшая за последние годы операция по обмену заключенных из семи разных стран. Всего было обменяно 26 человек. Процесс прошел при посредничестве турецкого Управления национальной разведки, следует из заявления Управления."Крупнейшая за последние годы операция по обмену 26 заключенных, содержавшихся в тюрьмах в 7 разных странах (США, ФРГ, Польши, Словении, Норвегии, РФ и Белоруссии), состоялась при посредничестве Управления национальной разведки Турции в Анкаре в четверг", - передает государственный телеканал TRT Haber со ссылкой на заявление разведки.В ведомстве подчеркнули, что 10 обменянных, среди которых двое несовершеннолетних, отправятся в Россию, 13 - в Германию, трое - в США.Среди обменянных заключенных - корреспондент Wall Street Journal Гершкович и Пол Уилан.
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обмен пленными, турция, сша, германия, россия
обмен пленными, ТУРЦИЯ, США, ГЕРМАНИЯ, РОССИЯ
TRT Haber: в Анкаре состоялась крупнейшая операция по обмену заключенных
Управление разведки Турции: операция по обмену 26 заключенных из 7 стран прошла в Анкаре
МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. В Анкаре состоялась крупнейшая за последние годы операция по обмену заключенных из семи разных стран. Всего было обменяно 26 человек. Процесс прошел при посредничестве турецкого Управления национальной разведки, следует из заявления Управления.
"Крупнейшая за последние годы операция по обмену 26 заключенных, содержавшихся в тюрьмах в 7 разных странах (США, ФРГ, Польши, Словении, Норвегии, РФ и Белоруссии), состоялась при посредничестве Управления национальной разведки Турции в Анкаре в четверг", - передает государственный телеканал TRT Haber со ссылкой на заявление разведки.
В ведомстве подчеркнули, что 10 обменянных, среди которых двое несовершеннолетних, отправятся в Россию, 13 - в Германию, трое - в США.
Среди обменянных заключенных - корреспондент Wall Street Journal Гершкович и Пол Уилан.