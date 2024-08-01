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Мониторинговый комитет ОПЕК+ начинает заседание
Мониторинговый комитет ОПЕК+ начинает заседание - 01.08.2024, ПРАЙМ
Мониторинговый комитет ОПЕК+ начинает заседание
Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) начинает заседание в формате видеоконференции, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций. | 01.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-01T14:33+0300
2024-08-01T14:33+0300
2024-08-01T14:33+0300
сделка опек+
опек
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) начинает заседание в формате видеоконференции, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций. Традиционно мониторинговый комитет не принимает никаких решений по судьбе сделки, но дает альянсу рекомендации относительно целесообразности корректировки параметров соглашения и созыва внеочередного собрания всех глав делегаций. Опрошенные РИА Новости эксперты считают, что мониторинговый комитет вряд ли на заседании порекомендует менять текущие договоренности по добыче нефти. Однако может обсуждаться вопрос соблюдения договоренностей по добровольным сокращениям добычи. В конце июля ОПЕК сообщил о получении планов компенсаций превышения установленных уровней добычи нефти за первое полугодие от Ирака, Казахстана и России суммарно на 2,3 миллиона баррелей в сутки, страны пообещали компенсировать перепроизводство до октября 2025 года. ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На текущий год суммарный предельный уровень добычи составляет порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в квотах Иран, Венесуэлу и Ливию. Ряд стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, помимо установленных квот для всех участников имеют добровольные сокращения. По итогам заседаний альянса 2 июня они продлили эти сокращения на 1,66 миллиона баррелей в сутки до конца 2025 года. А дополнительные ограничения на 2,2 миллиона баррелей решили постепенно сводить на нет с октября, но пока оставили их на нынешнем уровне.
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сделка опек+, опек
Мониторинговый комитет ОПЕК+ начинает заседание
Мониторинговый комитет ОПЕК+ начинает заседание по видеосвязи, сообщил источник
МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) начинает заседание в формате видеоконференции, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций.
Традиционно мониторинговый комитет не принимает никаких решений по судьбе сделки, но дает альянсу рекомендации относительно целесообразности корректировки параметров соглашения и созыва внеочередного собрания всех глав делегаций.
Опрошенные РИА Новости эксперты считают, что мониторинговый комитет вряд ли на заседании порекомендует менять текущие договоренности по добыче нефти. Однако может обсуждаться вопрос соблюдения договоренностей по добровольным сокращениям добычи.
В конце июля ОПЕК сообщил о получении планов компенсаций превышения установленных уровней добычи нефти за первое полугодие от Ирака, Казахстана и России суммарно на 2,3 миллиона баррелей в сутки, страны пообещали компенсировать перепроизводство до октября 2025 года.
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ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На текущий год суммарный предельный уровень добычи составляет порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в квотах Иран, Венесуэлу и Ливию.
Ряд стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, помимо установленных квот для всех участников имеют добровольные сокращения. По итогам заседаний альянса 2 июня они продлили эти сокращения на 1,66 миллиона баррелей в сутки до конца 2025 года. А дополнительные ограничения на 2,2 миллиона баррелей решили постепенно сводить на нет с октября, но пока оставили их на нынешнем уровне.