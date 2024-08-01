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Загрузка отелей Петербурга достигла максимума за четыре года
Загрузка отелей Петербурга достигла максимума за четыре года - 01.08.2024, ПРАЙМ
Загрузка отелей Петербурга достигла максимума за четыре года
Загрузка отелей Санкт-Петербурга достигла максимума за четыре года: заполняемость гостиниц в первом полугодии 2024 года составила 58% и практически достигла... | 01.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-01T11:59+0300
2024-08-01T11:59+0300
2024-08-01T11:59+0300
отели
санкт-петербург
туристическая отрасль
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Загрузка отелей Санкт-Петербурга достигла максимума за четыре года: заполняемость гостиниц в первом полугодии 2024 года составила 58% и практически достигла допандемийных показателей, сообщила консалтинговая компания IBC Real Estate. Петербург остается одним из наиболее популярных направлений в России среди туристов. По данным Росстата, с января по май 2024 года было совершено 4,8 миллиона туристических поездок (+36% к первому полугодию прошлого года). Большой поток туристов ожидается по итогам лета – город планируют посетить около 2,4 миллиона путешественников, которые покупают туры у официальных операторов, указывается в сообщении "Операционные показатели гостиниц Санкт-Петербурга за шесть месяцев 2024 года продемонстрировали значительный рост. По данным Hotel Advisors в выборке IBC Real Estate, загрузка достигла 58% (+4 процентных пункта год к году), средняя цена составила 8,4 тысячи рублей (+18% год к году), а доходность на номер – 4,9 тысячи рублей (+19% год к году)", – говорится в нем. Гостиницы среднеценового сегмента оказались наиболее востребованными среди посетивших город туристов и продемонстрировали наибольший рост загрузки: уровень заполняемости в объектах данного ценового сегмента в первом полугодии текущего года составил 65%, что является максимальным показателем за последние десять лет, отметили в IBC. В июне, когда в городе проходит Петербургский международный экономический форум, наибольший прирост загрузки произошел в гостиницах люксового сегмента – 68% (+14 процентных пунктов год к году). Средняя цена в отелях сегмента "люкс" превысила 100 тысяч рублей, вследствие чего выросла и доходность на номер – 69,3 тысячи рублей (+31% год к году), указывается в сообщении. "Благодаря высокой туристической активности в июне 2024 года цена и доходность на номер в отелях Санкт-Петербурга значительно превысили аналогичные показатели Москвы. Так, средняя цена на номер в гостиницах Санкт-Петербурга – 15,3 тысячи рублей в сутки – превысила индикатор отелей Москвы на 45%. Благодаря высокой стоимости проживания в сутки доходность на номер в отелях Северной столицы оказалась на 42% выше показателя в Москве и составила 12 тысяч рублей, несмотря на более низкий, чем в Москве, уровень загрузки", – добавляется в нем.
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отели, санкт-петербург, туристическая отрасль
отели, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, туристическая отрасль
Загрузка отелей Петербурга достигла максимума за четыре года
Загрузка отелей Петербурга достигла максимума за четыре года, заполняемость составила 58%
МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Загрузка отелей Санкт-Петербурга достигла максимума за четыре года: заполняемость гостиниц в первом полугодии 2024 года составила 58% и практически достигла допандемийных показателей, сообщила консалтинговая компания IBC Real Estate.
Петербург остается одним из наиболее популярных направлений в России среди туристов. По данным Росстата, с января по май 2024 года было совершено 4,8 миллиона туристических поездок (+36% к первому полугодию прошлого года). Большой поток туристов ожидается по итогам лета – город планируют посетить около 2,4 миллиона путешественников, которые покупают туры у официальных операторов, указывается в сообщении
"Операционные показатели гостиниц Санкт-Петербурга за шесть месяцев 2024 года продемонстрировали значительный рост. По данным Hotel Advisors в выборке IBC Real Estate, загрузка достигла 58% (+4 процентных пункта год к году), средняя цена составила 8,4 тысячи рублей (+18% год к году), а доходность на номер – 4,9 тысячи рублей (+19% год к году)", – говорится в нем.
Гостиницы среднеценового сегмента оказались наиболее востребованными среди посетивших город туристов и продемонстрировали наибольший рост загрузки: уровень заполняемости в объектах данного ценового сегмента в первом полугодии текущего года составил 65%, что является максимальным показателем за последние десять лет, отметили в IBC.
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В июне, когда в городе проходит Петербургский международный экономический форум, наибольший прирост загрузки произошел в гостиницах люксового сегмента – 68% (+14 процентных пунктов год к году). Средняя цена в отелях сегмента "люкс" превысила 100 тысяч рублей, вследствие чего выросла и доходность на номер – 69,3 тысячи рублей (+31% год к году), указывается в сообщении.
"Благодаря высокой туристической активности в июне 2024 года цена и доходность на номер в отелях Санкт-Петербурга значительно превысили аналогичные показатели Москвы. Так, средняя цена на номер в гостиницах Санкт-Петербурга – 15,3 тысячи рублей в сутки – превысила индикатор отелей Москвы на 45%. Благодаря высокой стоимости проживания в сутки доходность на номер в отелях Северной столицы оказалась на 42% выше показателя в Москве и составила 12 тысяч рублей, несмотря на более низкий, чем в Москве, уровень загрузки", – добавляется в нем.