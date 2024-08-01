Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Загрузка отелей Петербурга достигла максимума за четыре года - 01.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240801/oteli-850590704.html
Загрузка отелей Петербурга достигла максимума за четыре года
Загрузка отелей Петербурга достигла максимума за четыре года - 01.08.2024, ПРАЙМ
Загрузка отелей Петербурга достигла максимума за четыре года
Загрузка отелей Санкт-Петербурга достигла максимума за четыре года: заполняемость гостиниц в первом полугодии 2024 года составила 58% и практически достигла... | 01.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-01T11:59+0300
2024-08-01T11:59+0300
отели
санкт-петербург
туристическая отрасль
https://cdnn.1prime.ru/img/84074/19/840741912_0:124:3074:1853_1920x0_80_0_0_fec13b57756901efc582fb3db1f1aa25.jpg
МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Загрузка отелей Санкт-Петербурга достигла максимума за четыре года: заполняемость гостиниц в первом полугодии 2024 года составила 58% и практически достигла допандемийных показателей, сообщила консалтинговая компания IBC Real Estate. Петербург остается одним из наиболее популярных направлений в России среди туристов. По данным Росстата, с января по май 2024 года было совершено 4,8 миллиона туристических поездок (+36% к первому полугодию прошлого года). Большой поток туристов ожидается по итогам лета – город планируют посетить около 2,4 миллиона путешественников, которые покупают туры у официальных операторов, указывается в сообщении "Операционные показатели гостиниц Санкт-Петербурга за шесть месяцев 2024 года продемонстрировали значительный рост. По данным Hotel Advisors в выборке IBC Real Estate, загрузка достигла 58% (+4 процентных пункта год к году), средняя цена составила 8,4 тысячи рублей (+18% год к году), а доходность на номер – 4,9 тысячи рублей (+19% год к году)", – говорится в нем. Гостиницы среднеценового сегмента оказались наиболее востребованными среди посетивших город туристов и продемонстрировали наибольший рост загрузки: уровень заполняемости в объектах данного ценового сегмента в первом полугодии текущего года составил 65%, что является максимальным показателем за последние десять лет, отметили в IBC. В июне, когда в городе проходит Петербургский международный экономический форум, наибольший прирост загрузки произошел в гостиницах люксового сегмента – 68% (+14 процентных пунктов год к году). Средняя цена в отелях сегмента "люкс" превысила 100 тысяч рублей, вследствие чего выросла и доходность на номер – 69,3 тысячи рублей (+31% год к году), указывается в сообщении. "Благодаря высокой туристической активности в июне 2024 года цена и доходность на номер в отелях Санкт-Петербурга значительно превысили аналогичные показатели Москвы. Так, средняя цена на номер в гостиницах Санкт-Петербурга – 15,3 тысячи рублей в сутки – превысила индикатор отелей Москвы на 45%. Благодаря высокой стоимости проживания в сутки доходность на номер в отелях Северной столицы оказалась на 42% выше показателя в Москве и составила 12 тысяч рублей, несмотря на более низкий, чем в Москве, уровень загрузки", – добавляется в нем.
https://1prime.ru/20240730/finlyandiya-850528224.html
санкт-петербург
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84074/19/840741912_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_164b516c19a27625ee1ca0b6a0af9c26.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
отели, санкт-петербург, туристическая отрасль
отели, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, туристическая отрасль
11:59 01.08.2024
 
Загрузка отелей Петербурга достигла максимума за четыре года

Загрузка отелей Петербурга достигла максимума за четыре года, заполняемость составила 58%

© РИА Новости . Александр Гальперин | Перейти в медиабанкСанкт-Петербург
Санкт-Петербург - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости . Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Загрузка отелей Санкт-Петербурга достигла максимума за четыре года: заполняемость гостиниц в первом полугодии 2024 года составила 58% и практически достигла допандемийных показателей, сообщила консалтинговая компания IBC Real Estate.
Петербург остается одним из наиболее популярных направлений в России среди туристов. По данным Росстата, с января по май 2024 года было совершено 4,8 миллиона туристических поездок (+36% к первому полугодию прошлого года). Большой поток туристов ожидается по итогам лета – город планируют посетить около 2,4 миллиона путешественников, которые покупают туры у официальных операторов, указывается в сообщении
"Операционные показатели гостиниц Санкт-Петербурга за шесть месяцев 2024 года продемонстрировали значительный рост. По данным Hotel Advisors в выборке IBC Real Estate, загрузка достигла 58% (+4 процентных пункта год к году), средняя цена составила 8,4 тысячи рублей (+18% год к году), а доходность на номер – 4,9 тысячи рублей (+19% год к году)", – говорится в нем.
Гостиницы среднеценового сегмента оказались наиболее востребованными среди посетивших город туристов и продемонстрировали наибольший рост загрузки: уровень заполняемости в объектах данного ценового сегмента в первом полугодии текущего года составил 65%, что является максимальным показателем за последние десять лет, отметили в IBC.
Финский контрольно-пропускной пункт на финляндско-российской границе - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2024
"Нас наказали". Переехавший в Санкт-Петербург финн пожаловался на Хельсинки
30 июля, 11:21
В июне, когда в городе проходит Петербургский международный экономический форум, наибольший прирост загрузки произошел в гостиницах люксового сегмента – 68% (+14 процентных пунктов год к году). Средняя цена в отелях сегмента "люкс" превысила 100 тысяч рублей, вследствие чего выросла и доходность на номер – 69,3 тысячи рублей (+31% год к году), указывается в сообщении.
"Благодаря высокой туристической активности в июне 2024 года цена и доходность на номер в отелях Санкт-Петербурга значительно превысили аналогичные показатели Москвы. Так, средняя цена на номер в гостиницах Санкт-Петербурга – 15,3 тысячи рублей в сутки – превысила индикатор отелей Москвы на 45%. Благодаря высокой стоимости проживания в сутки доходность на номер в отелях Северной столицы оказалась на 42% выше показателя в Москве и составила 12 тысяч рублей, несмотря на более низкий, чем в Москве, уровень загрузки", – добавляется в нем.
 
отелиСАНКТ-ПЕТЕРБУРГтуристическая отрасль
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала