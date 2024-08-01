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На АЭС "Пакш-2" прибыло крупногабаритное оборудование для первого блока

На АЭС "Пакш-2" прибыло крупногабаритное оборудование для первого блока - 01.08.2024, ПРАЙМ

На АЭС "Пакш-2" прибыло крупногабаритное оборудование для первого блока

Первое крупногабаритное оборудование для блока №1 АЭС "Пакш-2", ловушка расплава, прибыло в Венгрию из России, заявил министр иностранных дел и... | 01.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-01T17:07+0300

2024-08-01T17:07+0300

2024-08-01T17:44+0300

энергетика

россия

венгрия

аэс "пакш-2"

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БУДАПЕШТ, 1 авг — ПРАЙМ. Первое крупногабаритное оборудование для блока №1 АЭС "Пакш-2", ловушка расплава, прибыло в Венгрию из России, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."В строительстве АЭС существуют вехи, которые имеют определяющую важность для строительства. Такой вехой считается прибытие оборудования долгого производства, таким оборудованием является ловушка расплава... Ловушка расплава сейчас прибывает в Пакш", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.Компоненты "ловушки расплава" доставили водным путем из Волгодонска (Ростовская область) в венгерский Пакш. Cудна преодолели за 48 дней в общей сложности 3,2 тысячи километров, отмечается в сообщении инжинирингового дивизиона "Росатома"."Глубоко символично, что первое крупногабаритное оборудование, которое прибыло на строительную площадку АЭС "Пакш-2", является элементом систем безопасности станции. Таким образом, надежность и безопасность работы новой венгерской АЭС закладывается задолго до начала ее эксплуатации. Мы прикладываем максимум усилий, чтобы в конце этого или начале следующего года мы смогли приступить к сооружению энергоблоков, и последующему монтажу УЛР – важного элемента пассивной безопасности новой венгерской АЭС", – заявил вице-президент АО "Атомстройэкспорт" - директор проекта по сооружению АЭС "Пакш" Виталий Полянин.Заместитель директора проекта АЭС "Пакш-2" - директор по строительству Александр Тупицын сообщил, что ловушка расплава шла из России в Венгрию по Черному морю и через несколько европейских стран добралась благополучно и без проблем."Я считаю, что всё прошло гладко. Из Новороссийска ловушка прошла до Констанцы и там через Румынию, Сербию и Венгрию прошла без каких-либо проблем", - сказал Тупицын журналистам на стройплощадке новых блоков.Он сообщил, что "ловушка" будет храниться на площадке, ожидая монтажа."Это позволяет нам всем проверить отстроенность процесса доставки крупногабаритного основного оборудования шахты реактора, его разгрузку, перевозку, порядок хранения", - отметил Тупицын.Ловушка расплава, или устройство локализации расплава, представляет собой специальную систему защиты атомной электростанции. Разработанная российскими учеными ловушка может удерживать расплав ядерного топлива неограниченное количество времени, не давая радиоактивности выйти за пределы корпуса ловушки и попасть в окружающую среду.Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.АЭС "Пакш-2" с двумя энергоблоками ВВЭР-1200 поколения "III+" будет построена "под ключ". Гарантированный срок эксплуатации новых венгерских энергоблоков - 60 лет. АЭС "Пакш-2" является первым российским проектом на территории Европейского союза.Основная лицензия на строительство АЭС "Пакш-2" была выдана венгерским регулятором в августе 2022 года. Лицензия подтверждает, что современные российские энергоблоки ВВЭР-1200 поколения "III+" отвечают самым строгим международным и европейским требованиям безопасности.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская

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россия, венгрия, аэс "пакш-2"