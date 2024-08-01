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В Венгрии отметили пользу от эксплуатации АЭС "Пакш"
В Венгрии отметили пользу от эксплуатации АЭС "Пакш" - 01.08.2024, ПРАЙМ
В Венгрии отметили пользу от эксплуатации АЭС "Пакш"
Венгрия, благодаря АЭС "Пакш", гордо занимает второе место в ЕС по дешевой электроэнергии, а с вводом новых блоков сможет закрыть потребность в импорте, заявил... | 01.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-01T19:39+0300
2024-08-01T19:39+0300
2024-08-01T19:39+0300
энергетика
венгрия
аэс "пакш"
электроэнергия
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ПАКШ (Венгрия), 1 авг - ПРАЙМ. Венгрия, благодаря АЭС "Пакш", гордо занимает второе место в ЕС по дешевой электроэнергии, а с вводом новых блоков сможет закрыть потребность в импорте, заявил руководитель кабинета генерального директора станции "Пакш" Пал Ковач. "Мы с гордостью можем сказать, что в нашем распоряжении самые дешёвые и эффективные источники энергии в Европе и мире - атом и вода. Их комбинация обеспечивает для населения и промышленности дешевую энергию. Сейчас гордо могу сказать, что Венгрия относительно самых низких цен на электроэнергию на втором месте в ЕС", - сказал Ковач журналистам. По его словам, в прошлом году АЭС "Пакш" обеспечила половину всей производимой в Венгрии электроэнергии, а с учетом импорта на четыре действующих блока пришлась треть всего потребляемого в Венгрии электричества. В настоящее время импорт может достигать 50%, особенно зимой, когда показатели возобновляемых источников энергии близки к нулю, но с вводом новых блоков Венгрия сможет закрыть потребность в импорте, сообщил Ковач. "Если будет возможность, то, конечно, можно будет реализовать и экспорт. Но цель как минимум снабжение наших потребителей и достижение энергетической независимости. И удовлетворение растущего, как ожидается, спроса на электроэнергию в экономике", - отметил он. Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны. АЭС "Пакш-2" с двумя энергоблоками ВВЭР-1200 поколения "III+" будет построена "под ключ". Гарантированный срок эксплуатации новых венгерских энергоблоков - 60 лет. АЭС "Пакш-2" является первым российским проектом на территории Европейского Союза. Основная лицензия на строительство АЭС "Пакш-2" была выдана венгерским регулятором в августе 2022 года. Лицензия подтверждает, что современные российские энергоблоки ВВЭР-1200 поколения "III+" отвечают самым строгим международным и европейским требованиям безопасности.
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венгрия, аэс "пакш", электроэнергия
Энергетика, ВЕНГРИЯ, АЭС "Пакш", электроэнергия
В Венгрии отметили пользу от эксплуатации АЭС "Пакш"
Дирекция "Пакш": Венгрия с гордостью занимает 2-е место в ЕС по дешевой энергии
ПАКШ (Венгрия), 1 авг - ПРАЙМ. Венгрия, благодаря АЭС "Пакш", гордо занимает второе место в ЕС по дешевой электроэнергии, а с вводом новых блоков сможет закрыть потребность в импорте, заявил руководитель кабинета генерального директора станции "Пакш" Пал Ковач.
"Мы с гордостью можем сказать, что в нашем распоряжении самые дешёвые и эффективные источники энергии в Европе и мире - атом и вода. Их комбинация обеспечивает для населения и промышленности дешевую энергию. Сейчас гордо могу сказать, что Венгрия относительно самых низких цен на электроэнергию на втором месте в ЕС", - сказал Ковач журналистам.
По его словам, в прошлом году АЭС "Пакш" обеспечила половину всей производимой в Венгрии электроэнергии, а с учетом импорта на четыре действующих блока пришлась треть всего потребляемого в Венгрии электричества.
В настоящее время импорт может достигать 50%, особенно зимой, когда показатели возобновляемых источников энергии близки к нулю, но с вводом новых блоков Венгрия сможет закрыть потребность в импорте, сообщил Ковач.
"Если будет возможность, то, конечно, можно будет реализовать и экспорт. Но цель как минимум снабжение наших потребителей и достижение энергетической независимости. И удовлетворение растущего, как ожидается, спроса на электроэнергию в экономике", - отметил он.
Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.
АЭС "Пакш-2" с двумя энергоблоками ВВЭР-1200 поколения "III+" будет построена "под ключ". Гарантированный срок эксплуатации новых венгерских энергоблоков - 60 лет. АЭС "Пакш-2" является первым российским проектом на территории Европейского Союза.
Основная лицензия на строительство АЭС "Пакш-2" была выдана венгерским регулятором в августе 2022 года. Лицензия подтверждает, что современные российские энергоблоки ВВЭР-1200 поколения "III+" отвечают самым строгим международным и европейским требованиям безопасности.
На АЭС "Пакш-2" прибыло крупногабаритное оборудование для первого блока