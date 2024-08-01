https://1prime.ru/20240801/peskov-850592929.html

Песков ответил на вопрос по обмену заключенными

Песков ответил на вопрос по обмену заключенными - 01.08.2024, ПРАЙМ

Песков ответил на вопрос по обмену заключенными

У Кремля нет комментариев по вопросу обмена заключенными, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. | 01.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-01T13:08+0300

2024-08-01T13:08+0300

2024-08-01T13:08+0300

дмитрий песков

пленные

кремль

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1c/848598306_0:63:3073:1791_1920x0_80_0_0_54e708d727f84d01e989861d12e6229e.jpg

МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. У Кремля нет комментариев по вопросу обмена заключенными, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее Словенское агентство печати сообщало, что Россия, США, Германия и белоруссия готовятся к обмену заключенными. В их число войдут два россиянина, арестованные в Словении по обвинению в шпионаже."Нет, по-прежнему у меня нет никаких комментариев по этой теме", - ответил Песков на вопрос об обмене.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дмитрий песков, пленные, кремль