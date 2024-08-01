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Песков ответил на вопрос по обмену заключенными
Песков ответил на вопрос по обмену заключенными - 01.08.2024, ПРАЙМ
Песков ответил на вопрос по обмену заключенными
У Кремля нет комментариев по вопросу обмена заключенными, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. | 01.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-01T13:08+0300
2024-08-01T13:08+0300
2024-08-01T13:08+0300
дмитрий песков
пленные
кремль
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. У Кремля нет комментариев по вопросу обмена заключенными, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее Словенское агентство печати сообщало, что Россия, США, Германия и белоруссия готовятся к обмену заключенными. В их число войдут два россиянина, арестованные в Словении по обвинению в шпионаже."Нет, по-прежнему у меня нет никаких комментариев по этой теме", - ответил Песков на вопрос об обмене.
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дмитрий песков, пленные, кремль
Дмитрий Песков, пленные, Кремль
Песков ответил на вопрос по обмену заключенными
Песков: у Кремля нет никаких комментариев по поводу возможного обмена
МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. У Кремля нет комментариев по вопросу обмена заключенными, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее Словенское агентство печати сообщало, что Россия, США, Германия и белоруссия готовятся к обмену заключенными. В их число войдут два россиянина, арестованные в Словении по обвинению в шпионаже.
"Нет, по-прежнему у меня нет никаких комментариев по этой теме", - ответил Песков на вопрос об обмене.