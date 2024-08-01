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Песков заявил, что у него YouTube работает нормально

Песков заявил, что у него YouTube работает нормально - 01.08.2024, ПРАЙМ

Песков заявил, что у него YouTube работает нормально

Видеохостинг YouTube на телефоне пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова работает нормально. Об этом он рассказал журналистам в ходе... | 01.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-01T13:41+0300

2024-08-01T13:41+0300

2024-08-01T13:41+0300

дмитрий песков

youtube

россия

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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Видеохостинг YouTube на телефоне пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова работает нормально. Об этом он рассказал журналистам в ходе пресс-конференции.Сервис "Сбой.рф" 1 августа сообщал, что более трех тысяч россиян пожаловались на работу YouTube. Еще на прошлой неделе глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявлял, что скорость загрузки видеохостинга на компьютерах может упасть на 70 процентов."Тут я ничего не могу сказать (по поводу сбоев в работе YouTube - ред.)... в телефоне работает нормально, все грузится", - сказал Песков.

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2024

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дмитрий песков, youtube, россия