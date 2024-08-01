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Песков заявил, что у него YouTube работает нормально
Песков заявил, что у него YouTube работает нормально - 01.08.2024, ПРАЙМ
Песков заявил, что у него YouTube работает нормально
Видеохостинг YouTube на телефоне пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова работает нормально. Об этом он рассказал журналистам в ходе... | 01.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-01T13:41+0300
2024-08-01T13:41+0300
2024-08-01T13:41+0300
дмитрий песков
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Видеохостинг YouTube на телефоне пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова работает нормально. Об этом он рассказал журналистам в ходе пресс-конференции.Сервис "Сбой.рф" 1 августа сообщал, что более трех тысяч россиян пожаловались на работу YouTube. Еще на прошлой неделе глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявлял, что скорость загрузки видеохостинга на компьютерах может упасть на 70 процентов."Тут я ничего не могу сказать (по поводу сбоев в работе YouTube - ред.)... в телефоне работает нормально, все грузится", - сказал Песков.
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дмитрий песков, youtube, россия
Дмитрий Песков, YouTube, РОССИЯ
Песков заявил, что у него YouTube работает нормально
Песков рассказал, что у него на телефоне YouTube работает нормально
МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Видеохостинг YouTube на телефоне пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова работает нормально. Об этом он рассказал журналистам в ходе пресс-конференции.
Сервис "Сбой.рф" 1 августа сообщал, что более трех тысяч россиян пожаловались на работу YouTube. Еще на прошлой неделе глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявлял, что скорость загрузки видеохостинга на компьютерах может упасть на 70 процентов.
"Тут я ничего не могу сказать (по поводу сбоев в работе YouTube - ред.)... в телефоне работает нормально, все грузится", - сказал Песков.