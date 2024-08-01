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В Кремле "дали совет" по выбору VPN - 01.08.2024, ПРАЙМ
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В Кремле "дали совет" по выбору VPN
В Кремле "дали совет" по выбору VPN - 01.08.2024, ПРАЙМ
В Кремле "дали совет" по выбору VPN
Предложений VPN на рынке много, каждый должен использовать сам, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 01.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-01T13:46+0300
2024-08-01T13:46+0300
дмитрий песков
vpn
россия
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Предложений VPN на рынке много, каждый должен использовать сам, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Пресс-секретарю президента России задали вопрос, какой VPN он бы посоветовал россиянам.""Тут каждый должен сам использовать, их много на рынке, предложений на этот счет", - сказал Песков.Ранее в апреле официальный представитель Кремля заявлял, что усилия по блокировке определенных сервисов VPN будут продолжаться, чтобы сократить возможности обхода блокировок.
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дмитрий песков, vpn, россия
Дмитрий Песков, VPN, РОССИЯ
13:46 01.08.2024
 
В Кремле "дали совет" по выбору VPN

Песков заявил, что предложений сервисов VPN на рынке много

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Предложений VPN на рынке много, каждый должен использовать сам, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Пресс-секретарю президента России задали вопрос, какой VPN он бы посоветовал россиянам.
""Тут каждый должен сам использовать, их много на рынке, предложений на этот счет", - сказал Песков.
Ранее в апреле официальный представитель Кремля заявлял, что усилия по блокировке определенных сервисов VPN будут продолжаться, чтобы сократить возможности обхода блокировок.
Логотип видеохостинга YouTube. - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2024
VPN не спасет. YouTube все равно будет работать медленно
03:03
 
Дмитрий ПесковVPNРОССИЯ
 
 
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