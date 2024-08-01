https://1prime.ru/20240801/peskov-850594204.html

В Кремле "дали совет" по выбору VPN

В Кремле "дали совет" по выбору VPN - 01.08.2024, ПРАЙМ

В Кремле "дали совет" по выбору VPN

Предложений VPN на рынке много, каждый должен использовать сам, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 01.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-01T13:46+0300

2024-08-01T13:46+0300

2024-08-01T13:46+0300

дмитрий песков

vpn

россия

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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Предложений VPN на рынке много, каждый должен использовать сам, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Пресс-секретарю президента России задали вопрос, какой VPN он бы посоветовал россиянам.""Тут каждый должен сам использовать, их много на рынке, предложений на этот счет", - сказал Песков.Ранее в апреле официальный представитель Кремля заявлял, что усилия по блокировке определенных сервисов VPN будут продолжаться, чтобы сократить возможности обхода блокировок.

https://1prime.ru/20240801/kiberbezopasnost-850571716.html

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дмитрий песков, vpn, россия