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Песков пообещал 9 Мая в украинском конфликте - 01.08.2024, ПРАЙМ
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Песков пообещал 9 Мая в украинском конфликте
Песков пообещал 9 Мая в украинском конфликте - 01.08.2024, ПРАЙМ
Песков пообещал 9 Мая в украинском конфликте
В украинском конфликте 9 Мая настанет обязательно. Об этом заявил в интервью радиостанции "Комсомольская правда" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 01.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-01T17:39+0300
2024-08-01T17:42+0300
политика
россия
кремль
дмитрий песков
сво
9 мая
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. В украинском конфликте 9 Мая настанет обязательно. Об этом заявил в интервью радиостанции "Комсомольская правда" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что для этого сейчас так много наших ребят рискуют своими жизнями и порой не жалеют своей жизни "для того, чтобы приблизить этот день победы".
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россия, кремль, дмитрий песков, сво, 9 мая
Политика, РОССИЯ, Кремль, Дмитрий Песков, СВО, 9 мая
17:39 01.08.2024 (обновлено: 17:42 01.08.2024)
 
Песков пообещал 9 Мая в украинском конфликте

Песков: 9 Мая в украинском конфликте наступит обязательно

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. В украинском конфликте 9 Мая настанет обязательно. Об этом заявил в интервью радиостанции "Комсомольская правда" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что для этого сейчас так много наших ребят рискуют своими жизнями и порой не жалеют своей жизни "для того, чтобы приблизить этот день победы".
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ПолитикаРОССИЯКремльДмитрий ПесковСВО9 мая
 
 
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