https://1prime.ru/20240801/peskov-850604786.html

Песков пообещал 9 Мая в украинском конфликте

Песков пообещал 9 Мая в украинском конфликте - 01.08.2024, ПРАЙМ

Песков пообещал 9 Мая в украинском конфликте

В украинском конфликте 9 Мая настанет обязательно. Об этом заявил в интервью радиостанции "Комсомольская правда" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 01.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-01T17:39+0300

2024-08-01T17:39+0300

2024-08-01T17:42+0300

политика

россия

кремль

дмитрий песков

сво

9 мая

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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. В украинском конфликте 9 Мая настанет обязательно. Об этом заявил в интервью радиостанции "Комсомольская правда" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что для этого сейчас так много наших ребят рискуют своими жизнями и порой не жалеют своей жизни "для того, чтобы приблизить этот день победы".

https://1prime.ru/20240801/f-16-850595417.html

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россия, кремль, дмитрий песков, сво, 9 мая