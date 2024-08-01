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Песков рассказал о реакции Путина после покушения на Трампа
Песков рассказал о реакции Путина после покушения на Трампа - 01.08.2024, ПРАЙМ
Песков рассказал о реакции Путина после покушения на Трампа
Президент России Владимир Путин был удивлен тому факту, что на предвыборном выступлении Дональда Трампа, кандидата в президенты США от Республиканской партии,... | 01.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-01T17:58+0300
2024-08-01T17:58+0300
2024-08-01T17:59+0300
дмитрий песков
владимир путин
покушение на дональда трампа
россия
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин был удивлен тому факту, что на предвыборном выступлении Дональда Трампа, кандидата в президенты США от Республиканской партии, не было достаточного уровня безопасности. Подобные покушения никто не может одобрять, все их осуждают, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Конечно, подобные нападения - никто их не может одобрять, все их решительно отрицают, отвергают, порицают и осуждают", - заявил Песков в интервью радиостанции "Комсомольская правда","Наверное, можно сказать, что был весьма и весьма удивлен, потому что, принимая во внимание уровень, который должен обеспечиваться для охраны участников политической борьбы во время выборов, тем более такой страны, как Соединенные Штаты, конечно, в наше время должен минимизировать такие опасности и угрозы", - подчеркнул пресс-секретарь. 13 июля Трамп выступал в Пенсильвании. Его речь была прервана из-за стрельбы. Кандидат в американские лидеры получил ранение в ухо и потерял много крови, также сообщалось об одном погибшем и двух раненых.Стрелком был 20-летний Томас Мэттью Крукс. Он производит выстрелы с крыши производственного здания на расстоянии около 100 метров от сцены. Сообщалось, что секретная служба США его застрелила.
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дмитрий песков, владимир путин, покушение на дональда трампа, россия
Дмитрий Песков, Владимир Путин, покушение на Дональда Трампа, РОССИЯ
Песков рассказал о реакции Путина после покушения на Трампа
Песков заявил, что Путин был весьма удивлен покушению на Трампа
МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин был удивлен тому факту, что на предвыборном выступлении Дональда Трампа, кандидата в президенты США от Республиканской партии, не было достаточного уровня безопасности. Подобные покушения никто не может одобрять, все их осуждают, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Конечно, подобные нападения - никто их не может одобрять, все их решительно отрицают, отвергают, порицают и осуждают", - заявил Песков в интервью радиостанции "Комсомольская правда",
"Наверное, можно сказать, что был весьма и весьма удивлен, потому что, принимая во внимание уровень, который должен обеспечиваться для охраны участников политической борьбы во время выборов, тем более такой страны, как Соединенные Штаты, конечно, в наше время должен минимизировать такие опасности и угрозы", - подчеркнул пресс-секретарь.
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13 июля Трамп выступал в Пенсильвании. Его речь была прервана из-за стрельбы. Кандидат в американские лидеры получил ранение в ухо и потерял много крови, также сообщалось об одном погибшем и двух раненых.
Стрелком был 20-летний Томас Мэттью Крукс. Он производит выстрелы с крыши производственного здания на расстоянии около 100 метров от сцены. Сообщалось, что секретная служба США его застрелила.