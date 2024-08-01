https://1prime.ru/20240801/pomilovanie-850609518.html

Путин помиловал Гершковича и Уилана

Путин помиловал Гершковича и Уилана - 01.08.2024, ПРАЙМ

Путин помиловал Гершковича и Уилана

Президент РФ Владимир Путин подписал указы о помиловании обменянных ранее обменянных из России граждан. В число помилованных вошли Пол Уилан и Эван Гершкович... | 01.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-01T20:28+0300

2024-08-01T20:28+0300

2024-08-01T20:28+0300

политика

россия

владимир путин

указ

помилование

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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал указы о помиловании обменянных ранее обменянных из России граждан. В число помилованных вошли Пол Уилан и Эван Гершкович. Об этом сказано в сообщении на сайте Кремля. В сообщении говорится, что решение о подписании указов было принято с целью возвращения россиян, которые были ранее задержаны и находились в заключении на территории других стран.

https://1prime.ru/20240801/rossiya-850609380.html

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россия, владимир путин, указ, помилование