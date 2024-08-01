Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин помиловал Гершковича и Уилана - 01.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240801/pomilovanie-850609518.html
Путин помиловал Гершковича и Уилана
Путин помиловал Гершковича и Уилана - 01.08.2024, ПРАЙМ
Путин помиловал Гершковича и Уилана
Президент РФ Владимир Путин подписал указы о помиловании обменянных ранее обменянных из России граждан. В число помилованных вошли Пол Уилан и Эван Гершкович... | 01.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-01T20:28+0300
2024-08-01T20:28+0300
политика
россия
владимир путин
указ
помилование
https://cdnn.1prime.ru/img/83612/52/836125200_0:38:3166:1819_1920x0_80_0_0_2f0e47ccc18a1c9b8e44661aaff0f6bd.jpg
МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал указы о помиловании обменянных ранее обменянных из России граждан. В число помилованных вошли Пол Уилан и Эван Гершкович. Об этом сказано в сообщении на сайте Кремля. В сообщении говорится, что решение о подписании указов было принято с целью возвращения россиян, которые были ранее задержаны и находились в заключении на территории других стран.
https://1prime.ru/20240801/rossiya-850609380.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83612/52/836125200_435:0:3166:2048_1920x0_80_0_0_6b75ffba98b8f8c095beb7cb4b9fd389.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, владимир путин, указ, помилование
Политика, РОССИЯ, Владимир Путин, указ, помилование
20:28 01.08.2024
 
Путин помиловал Гершковича и Уилана

Путин подписал указ о помиловании обменянных граждан, среди них Гершкович, Уилан

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР
Президент РФ В. Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал указы о помиловании обменянных ранее обменянных из России граждан. В число помилованных вошли Пол Уилан и Эван Гершкович. Об этом сказано в сообщении на сайте Кремля.
В сообщении говорится, что решение о подписании указов было принято с целью возвращения россиян, которые были ранее задержаны и находились в заключении на территории других стран.
Флаг России - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2024
Стали известны подробности обмена заключенными между Россией и Западом
20:20
 
ПолитикаРОССИЯВладимир Путинуказпомилование
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала