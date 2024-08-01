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Минсельхоз назвал размер пошлин на экспорт подсолнечного масла на август
Минсельхоз назвал размер пошлин на экспорт подсолнечного масла на август - 01.08.2024, ПРАЙМ
Минсельхоз назвал размер пошлин на экспорт подсолнечного масла на август
Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России в августе останется нулевой, на экспорт подсолнечного шрота - вырастет до 1869,7 рубля за тонну, следует из... | 01.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-01T09:00+0300
2024-08-01T09:00+0300
2024-08-01T09:01+0300
минсельхоз
экспорт
подсолнечное масло
шрот
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России в августе останется нулевой, на экспорт подсолнечного шрота - вырастет до 1869,7 рубля за тонну, следует из информации на сайте Минсельхоза РФ. Ставка пошлины на экспорт подсолнечного масла в августе рассчитана при индикативной цене 798,3 доллара за тонну. В июле также действовала нулевая пошлина, ее значение было рассчитано при индикативной цене 773,3 доллара за тонну. Экспортная пошлина на подсолнечный шрот в августе рассчитана по индикативной цене 211,2 доллара за тонну. Ее значение в июле было 901,3 рубля за тонну, из расчёта индикативной цены в 198,6 доллара за тонну. Гибкие экспортные пошлины на подсолнечный шрот и подсолнечное масло были введены в России в 2021 году (с мая и с сентября соответственно). Они действуют до 31 августа текущего года. Ставки пошлин рассчитываются как разница между индикативной ценой (средним арифметическим рыночных цен за месяц) и базовой, умноженной на величину корректирующего коэффициента. Для расчета рублевых значений пошлин, которые введены с июля 2023 года, используется среднеарифметический курс доллара по отношению к рублю, устанавливаемый Банком России за пять рабочих дней, предшествующих дате расчета.
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минсельхоз, экспорт, подсолнечное масло, шрот
Минсельхоз, экспорт, подсолнечное масло, шрот
Минсельхоз назвал размер пошлин на экспорт подсолнечного масла на август
Минсельхоз: пошлина на экспорт подсолнечного масла в августе останется нулевой
МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России в августе останется нулевой, на экспорт подсолнечного шрота - вырастет до 1869,7 рубля за тонну, следует из информации на сайте Минсельхоза РФ.
Ставка пошлины на экспорт подсолнечного масла в августе рассчитана при индикативной цене 798,3 доллара за тонну. В июле также действовала нулевая пошлина, ее значение было рассчитано при индикативной цене 773,3 доллара за тонну.
Экспортная пошлина на подсолнечный шрот в августе рассчитана по индикативной цене 211,2 доллара за тонну. Ее значение в июле было 901,3 рубля за тонну, из расчёта индикативной цены в 198,6 доллара за тонну.
Гибкие экспортные пошлины на подсолнечный шрот и подсолнечное масло были введены в России в 2021 году (с мая и с сентября соответственно). Они действуют до 31 августа текущего года. Ставки пошлин рассчитываются как разница между индикативной ценой (средним арифметическим рыночных цен за месяц) и базовой, умноженной на величину корректирующего коэффициента.
Для расчета рублевых значений пошлин, которые введены с июля 2023 года, используется среднеарифметический курс доллара по отношению к рублю, устанавливаемый Банком России за пять рабочих дней, предшествующих дате расчета.
Некоторую продукцию ДНР и ЛНР исключили из-под действия курсовых пошлин