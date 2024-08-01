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Число пострадавших при ЧП в Нижнем Тагиле возросло до 16 человек
Число пострадавших при ЧП в Нижнем Тагиле возросло до 16 человек - 01.08.2024, ПРАЙМ
Число пострадавших при ЧП в Нижнем Тагиле возросло до 16 человек
Количество людей, которые пострадали в ходе обрушения подъездов жилого дома в Нижнем Тагиле, согласно предварительным данным, увеличилось до 16. При этом восемь | 01.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-01T20:56+0300
2024-08-01T20:56+0300
2024-08-01T20:56+0300
происшествия
жилой дом
пострадавшие
госпитализация
обрушение дома
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 авг – ПРАЙМ. Количество людей, которые пострадали в ходе обрушения подъездов жилого дома в Нижнем Тагиле, согласно предварительным данным, увеличилось до 16. При этом восемь из них — дети. В больницы Екатеринбурга и Нижнего Тагила доставил девять человек, в том числе пять детей. Об этом сообщил региональный Минздрав. Отмечается, что состояние трех детей и взрослых врачи оценивают как среднетяжелое, один ребенок находится в тяжелом состоянии. В четверг два подъезда пятиэтажного жилого дома рухнули в Нижнем Тагиле после взрыва газовоздушной смеси, при этом обошлось без возгорания.
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жилой дом, пострадавшие, госпитализация, обрушение дома
Происшествия, жилой дом, пострадавшие, госпитализация, обрушение дома
Число пострадавших при ЧП в Нижнем Тагиле возросло до 16 человек
Число пострадавших при ЧП в Нижнем Тагиле возросло до 16, из них 8 детей
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 авг – ПРАЙМ. Количество людей, которые пострадали в ходе обрушения подъездов жилого дома в Нижнем Тагиле, согласно предварительным данным, увеличилось до 16. При этом восемь из них — дети. В больницы Екатеринбурга и Нижнего Тагила доставил девять человек, в том числе пять детей. Об этом сообщил региональный Минздрав.
Отмечается, что состояние трех детей и взрослых врачи оценивают как среднетяжелое, один ребенок находится в тяжелом состоянии.
В четверг два подъезда пятиэтажного жилого дома рухнули в Нижнем Тагиле после взрыва газовоздушной смеси, при этом обошлось без возгорания.
Названа возможная причина обрушения потолка в бане во Владивостоке