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Восемь человек пострадали при обрушении потолка в бане во Владивостоке
Восемь человек пострадали при обрушении потолка в бане во Владивостоке - 01.08.2024, ПРАЙМ
Восемь человек пострадали при обрушении потолка в бане во Владивостоке
Восемь посетителей владивостокского банного комплекса "Акватория" пострадали при обрушении потолка в здании. Три человека были госпитализированы. Об этом... | 01.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-01T16:26+0300
2024-08-01T16:26+0300
2024-08-01T16:30+0300
происшествия
обрушение
происшествие
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ВЛАДИВОСТОК, 1 авг - ПРАЙМ. Восемь посетителей владивостокского банного комплекса "Акватория" пострадали при обрушении потолка в здании. Три человека были госпитализированы. Об этом сообщил агентству РИА Новости знакомый с ситуацией источник. Ранее в социальных сетях начала распространяться информация, что в банном комплексе "Акватория" во Владивостоке рухнул потолок и есть пострадавшие. По словам автора видео с места происшествия, "на нас рухнула крыша прямо на голову". Позднее прокуратура Приморского края сообщила, что потолок рухнул вечером 1 августа на 100 квадратных метрах на втором этаже водно-бассейнового комплекса "Акватория". Отмечается, что "произошло обрушение металлических элементов потолка", при этом есть пострадавшие В ведомстве также сообщили, что на место выехал зампрокурора края Андрей Трегубов и прокурор Ленинского района Владивостока Роман Язвенко. По факту происшествия организовали проверку, по результатам которой дадут оценку соблюдения требований законодательства при эксплуатации здания и безопасности оказываемых населению услуг.
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обрушение, происшествие
Происшествия, обрушение, происшествие
Восемь человек пострадали при обрушении потолка в бане во Владивостоке
РИА Новости: при обрушении потолка в бане во Владивостоке пострадали 8 человек
ВЛАДИВОСТОК, 1 авг - ПРАЙМ. Восемь посетителей владивостокского банного комплекса "Акватория" пострадали при обрушении потолка в здании. Три человека были госпитализированы. Об этом сообщил агентству РИА Новости знакомый с ситуацией источник.
Ранее в социальных сетях начала распространяться информация, что в банном комплексе "Акватория" во Владивостоке рухнул потолок и есть пострадавшие. По словам автора видео с места происшествия, "на нас рухнула крыша прямо на голову".
Позднее прокуратура Приморского края сообщила, что потолок рухнул вечером 1 августа на 100 квадратных метрах на втором этаже водно-бассейнового комплекса "Акватория". Отмечается, что "произошло обрушение металлических элементов потолка", при этом есть пострадавшие
В ведомстве также сообщили, что на место выехал зампрокурора края Андрей Трегубов и прокурор Ленинского района Владивостока Роман Язвенко. По факту происшествия организовали проверку, по результатам которой дадут оценку соблюдения требований законодательства при эксплуатации здания и безопасности оказываемых населению услуг.
Одиннадцать человек спасены из-под завалов в Нижнем Тагиле