https://1prime.ru/20240801/potolok-850601556.html

Восемь человек пострадали при обрушении потолка в бане во Владивостоке

Восемь человек пострадали при обрушении потолка в бане во Владивостоке - 01.08.2024, ПРАЙМ

Восемь человек пострадали при обрушении потолка в бане во Владивостоке

Восемь посетителей владивостокского банного комплекса "Акватория" пострадали при обрушении потолка в здании. Три человека были госпитализированы. Об этом... | 01.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-01T16:26+0300

2024-08-01T16:26+0300

2024-08-01T16:30+0300

происшествия

обрушение

происшествие

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ВЛАДИВОСТОК, 1 авг - ПРАЙМ. Восемь посетителей владивостокского банного комплекса "Акватория" пострадали при обрушении потолка в здании. Три человека были госпитализированы. Об этом сообщил агентству РИА Новости знакомый с ситуацией источник. Ранее в социальных сетях начала распространяться информация, что в банном комплексе "Акватория" во Владивостоке рухнул потолок и есть пострадавшие. По словам автора видео с места происшествия, "на нас рухнула крыша прямо на голову". Позднее прокуратура Приморского края сообщила, что потолок рухнул вечером 1 августа на 100 квадратных метрах на втором этаже водно-бассейнового комплекса "Акватория". Отмечается, что "произошло обрушение металлических элементов потолка", при этом есть пострадавшие В ведомстве также сообщили, что на место выехал зампрокурора края Андрей Трегубов и прокурор Ленинского района Владивостока Роман Язвенко. По факту происшествия организовали проверку, по результатам которой дадут оценку соблюдения требований законодательства при эксплуатации здания и безопасности оказываемых населению услуг.

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обрушение, происшествие