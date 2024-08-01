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Названа возможная причина обрушения потолка в бане во Владивостоке

Названа возможная причина обрушения потолка в бане во Владивостоке - 01.08.2024, ПРАЙМ

Названа возможная причина обрушения потолка в бане во Владивостоке

Обрушение потолка в банном комплексе "Акватория" во Владивостоке могло произойти из-за дефектов крепления конструкций. Об этом рассказал агентству РИА Новости... | 01.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-01T19:03+0300

2024-08-01T19:03+0300

2024-08-01T19:03+0300

происшествия

обрушение

пострадавшие

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ВЛАДИВОСТОК, 1 авг – ПРАЙМ. Обрушение потолка в банном комплексе "Акватория" во Владивостоке могло произойти из-за дефектов крепления конструкций. Об этом рассказал агентству РИА Новости знакомый с ситуацией источник. Ранее в четверг прокуратура Приморского края сообщила, что в банном комплексе рухнули металлические конструкции потолка на площади около ста квадратных метров, в результате восемь человек были госпитализировали. СК возбудил уголовное дело об оказании небезопасных услуг. Ранее источник сообщил РИА Новости, что трое пострадавших людей находятся в тяжелом состоянии и среди пострадавших есть четырнадцатилетний подросток.

https://1prime.ru/20240801/zavaly-850604312.html

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обрушение, пострадавшие