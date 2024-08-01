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Названа возможная причина обрушения потолка в бане во Владивостоке - 01.08.2024, ПРАЙМ
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Названа возможная причина обрушения потолка в бане во Владивостоке
Названа возможная причина обрушения потолка в бане во Владивостоке - 01.08.2024, ПРАЙМ
Названа возможная причина обрушения потолка в бане во Владивостоке
Обрушение потолка в банном комплексе "Акватория" во Владивостоке могло произойти из-за дефектов крепления конструкций. Об этом рассказал агентству РИА Новости... | 01.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-01T19:03+0300
2024-08-01T19:03+0300
происшествия
обрушение
пострадавшие
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ВЛАДИВОСТОК, 1 авг – ПРАЙМ. Обрушение потолка в банном комплексе "Акватория" во Владивостоке могло произойти из-за дефектов крепления конструкций. Об этом рассказал агентству РИА Новости знакомый с ситуацией источник. Ранее в четверг прокуратура Приморского края сообщила, что в банном комплексе рухнули металлические конструкции потолка на площади около ста квадратных метров, в результате восемь человек были госпитализировали. СК возбудил уголовное дело об оказании небезопасных услуг. Ранее источник сообщил РИА Новости, что трое пострадавших людей находятся в тяжелом состоянии и среди пострадавших есть четырнадцатилетний подросток.
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обрушение, пострадавшие
Происшествия, обрушение, пострадавшие
19:03 01.08.2024
 
Названа возможная причина обрушения потолка в бане во Владивостоке

РИА Новости: причиной ЧП в бане во Владивостоке могли стать дефекты крепления

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкГорода России. Владивосток
Города России. Владивосток - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 1 авг – ПРАЙМ. Обрушение потолка в банном комплексе "Акватория" во Владивостоке могло произойти из-за дефектов крепления конструкций. Об этом рассказал агентству РИА Новости знакомый с ситуацией источник.
Ранее в четверг прокуратура Приморского края сообщила, что в банном комплексе рухнули металлические конструкции потолка на площади около ста квадратных метров, в результате восемь человек были госпитализировали. СК возбудил уголовное дело об оказании небезопасных услуг.
Ранее источник сообщил РИА Новости, что трое пострадавших людей находятся в тяжелом состоянии и среди пострадавших есть четырнадцатилетний подросток.
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