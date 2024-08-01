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В МИД Словакии прокомментировали приостановку поставок нефти "Лукойла"
В МИД Словакии прокомментировали приостановку поставок нефти "Лукойла" - 01.08.2024, ПРАЙМ
В МИД Словакии прокомментировали приостановку поставок нефти "Лукойла"
МИД Словакии считает приостановку поставок нефти компании "Лукойл" через территорию Украины угрозой энергетической безопасности страны. | 01.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-01T19:35+0300
2024-08-01T19:35+0300
2024-08-01T19:35+0300
энергетика
ес
словакия
транзит нефти по "дружбе"
энергобезопасность
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. МИД Словакии считает приостановку поставок нефти компании "Лукойл" через территорию Украины угрозой энергетической безопасности страны. "До тех пор, пока (проблема - ред.) снятия блокировки с поставками нефти не решена, мы все еще рассматриваем ситуацию как серьезную и угрожающую энергетической безопасности Словакии", — сказано в сообщении внешнеполитического ведомства, которое цитирует агентство Reuters. Братислава и Будапешт 22 июля обратились в Еврокомиссию из-за действий Киева, приостановившего транзит нефти от "Лукойла" через свою территорию. 25 июля ЕК отложила рассмотрение данного обращения сославшись на то, что якобы требуются дополнительные данные. Затем ЕК заявила, что предварительный анализ ситуации показал отсутствие для Венгрии и Словакии рисков снабжения нефтью и в связи с этим срочные консультации по данному вопросу проводиться не будут. Ранее Минэкономики Словакии сообщило, что страна перестала получать нефть от "Лукойла" из-за остановки Украиной ее транзита. В ведомстве рассказали и о причине приостановки — Киев внес "Лукойл" в санкционный список.
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ес, словакия, транзит нефти по "дружбе", энергобезопасность
Энергетика, ЕС, СЛОВАКИЯ, транзит нефти по "Дружбе", энергобезопасность
В МИД Словакии прокомментировали приостановку поставок нефти "Лукойла"
МИД Словакии: приостановка поставок нефти "Лукойла" — угроза энергобезопасности
МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. МИД Словакии считает приостановку поставок нефти компании "Лукойл" через территорию Украины угрозой энергетической безопасности страны.
"До тех пор, пока (проблема - ред.) снятия блокировки с поставками нефти не решена, мы все еще рассматриваем ситуацию как серьезную и угрожающую энергетической безопасности Словакии", — сказано в сообщении внешнеполитического ведомства, которое цитирует агентство Reuters.
Братислава и Будапешт 22 июля обратились в Еврокомиссию из-за действий Киева, приостановившего транзит нефти от "Лукойла" через свою территорию. 25 июля ЕК отложила рассмотрение данного обращения сославшись на то, что якобы требуются дополнительные данные. Затем ЕК заявила, что предварительный анализ ситуации показал отсутствие для Венгрии и Словакии рисков снабжения нефтью и в связи с этим срочные консультации по данному вопросу проводиться не будут.
Ранее Минэкономики Словакии сообщило, что страна перестала получать нефть от "Лукойла" из-за остановки Украиной ее транзита. В ведомстве рассказали и о причине приостановки — Киев внес "Лукойл" в санкционный список.
В Киеве отказались восстанавливать транзит нефти из РФ в Словакию и Венгрию