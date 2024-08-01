Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В МИД Словакии прокомментировали приостановку поставок нефти "Лукойла" - 01.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20240801/priostanovka-850608358.html
В МИД Словакии прокомментировали приостановку поставок нефти "Лукойла"
В МИД Словакии прокомментировали приостановку поставок нефти "Лукойла" - 01.08.2024, ПРАЙМ
В МИД Словакии прокомментировали приостановку поставок нефти "Лукойла"
МИД Словакии считает приостановку поставок нефти компании "Лукойл" через территорию Украины угрозой энергетической безопасности страны. | 01.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-01T19:35+0300
2024-08-01T19:35+0300
энергетика
ес
словакия
транзит нефти по "дружбе"
энергобезопасность
https://cdnn.1prime.ru/img/76339/08/763390869_0:134:2565:1576_1920x0_80_0_0_c9546ad02283fe4840f254b655028cfe.jpg
МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. МИД Словакии считает приостановку поставок нефти компании "Лукойл" через территорию Украины угрозой энергетической безопасности страны. "До тех пор, пока (проблема - ред.) снятия блокировки с поставками нефти не решена, мы все еще рассматриваем ситуацию как серьезную и угрожающую энергетической безопасности Словакии", — сказано в сообщении внешнеполитического ведомства, которое цитирует агентство Reuters. Братислава и Будапешт 22 июля обратились в Еврокомиссию из-за действий Киева, приостановившего транзит нефти от "Лукойла" через свою территорию. 25 июля ЕК отложила рассмотрение данного обращения сославшись на то, что якобы требуются дополнительные данные. Затем ЕК заявила, что предварительный анализ ситуации показал отсутствие для Венгрии и Словакии рисков снабжения нефтью и в связи с этим срочные консультации по данному вопросу проводиться не будут. Ранее Минэкономики Словакии сообщило, что страна перестала получать нефть от "Лукойла" из-за остановки Украиной ее транзита. В ведомстве рассказали и о причине приостановки — Киев внес "Лукойл" в санкционный список.
https://1prime.ru/20240731/tranzit-850579460.html
словакия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76339/08/763390869_142:0:2421:1709_1920x0_80_0_0_24e5b31979310972f72c88cdc6ba5502.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ес, словакия, транзит нефти по "дружбе", энергобезопасность
Энергетика, ЕС, СЛОВАКИЯ, транзит нефти по "Дружбе", энергобезопасность
19:35 01.08.2024
 
В МИД Словакии прокомментировали приостановку поставок нефти "Лукойла"

МИД Словакии: приостановка поставок нефти "Лукойла" — угроза энергобезопасности

© fotolia.com / Yulia BuchatskayaФлаг Словакии
Флаг Словакии - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2024
© fotolia.com / Yulia Buchatskaya
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. МИД Словакии считает приостановку поставок нефти компании "Лукойл" через территорию Украины угрозой энергетической безопасности страны.
"До тех пор, пока (проблема - ред.) снятия блокировки с поставками нефти не решена, мы все еще рассматриваем ситуацию как серьезную и угрожающую энергетической безопасности Словакии", — сказано в сообщении внешнеполитического ведомства, которое цитирует агентство Reuters.
Братислава и Будапешт 22 июля обратились в Еврокомиссию из-за действий Киева, приостановившего транзит нефти от "Лукойла" через свою территорию. 25 июля ЕК отложила рассмотрение данного обращения сославшись на то, что якобы требуются дополнительные данные. Затем ЕК заявила, что предварительный анализ ситуации показал отсутствие для Венгрии и Словакии рисков снабжения нефтью и в связи с этим срочные консультации по данному вопросу проводиться не будут.
Ранее Минэкономики Словакии сообщило, что страна перестала получать нефть от "Лукойла" из-за остановки Украиной ее транзита. В ведомстве рассказали и о причине приостановки — Киев внес "Лукойл" в санкционный список.
Киев, Украина
В Киеве отказались восстанавливать транзит нефти из РФ в Словакию и Венгрию
Вчера, 20:42
 
ЭнергетикаЕССЛОВАКИЯтранзит нефти по "Дружбе"энергобезопасность
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала