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Путин встретил вернувшихся после обмена россиян - 01.08.2024, ПРАЙМ
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Путин встретил вернувшихся после обмена россиян
Путин встретил вернувшихся после обмена россиян - 01.08.2024, ПРАЙМ
Путин встретил вернувшихся после обмена россиян
Президент РФ Владимир Путин лично встретил у трапа самолета в московском аэропорту "Внуково-2" вернувшихся после обмена Москвы и Запада граждан России. Об этом... | 01.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-01T22:39+0300
2024-08-01T22:59+0300
политика
россия
владимир путин
запад
заключенные
обмен
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин лично встретил у трапа самолета в московском аэропорту "Внуково-2" вернувшихся после обмена Москвы и Запада граждан России. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости и добавил, что россиян также встречает президентский полк, на взлетном поле постелена красная дорожка.Отмечается, что глава государства поздравил обменянных россиян с возвращением."Прежде всего хочу всех поздравить с возвращением на Родину. &lt;...&gt; Сейчас хочу обратиться к тем из вас, кто имеет прямое отношение к военной службе. Хочу поблагодарить вас за верность присяге, своему долгу и Родине, которая ни на минуту о вас не забывала. Те, кто имеет прямое отношение к военной службе… все вы будете представлены к государственным наградам", — сказал Путин.Ранее агентство сообщило, что самолет летного отряда "Россия" с россиянами, которые были освобождены в ходе состоявшегося Анкаре обмена заключенными, прибыл в аэропорт "Внуково-2".В Федеральной службе безопасности ранее сообщили, что в рамках обмена с Западом домой вернулись восемь россиян.Позднее источник в одном из российских компетентных ведомств рассказал РИА Новости, что на Родину вернулась большая группа граждан РФ, в которую в том числе входят: Дульцев Артем Викторович, Дульцева Анна Валерьевна, Рубцов Павел Алексеевич, Конощенок Вадим Валерьевич, Микушин Михаил Валерьевич, Селезнев Роман Валерьевич, а также несовершеннолетние дети.
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россия, владимир путин, запад, заключенные, обмен
Политика, РОССИЯ, Владимир Путин, ЗАПАД, заключенные, обмен
22:39 01.08.2024 (обновлено: 22:59 01.08.2024)
 
Путин встретил вернувшихся после обмена россиян

Путин встретил вернувшихся после обмена россиян у трапа самолета во "Внуково-2"

© РИА Новости . POOL/Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости . POOL/Вячеслав Прокофьев
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин лично встретил у трапа самолета в московском аэропорту "Внуково-2" вернувшихся после обмена Москвы и Запада граждан России. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости и добавил, что россиян также встречает президентский полк, на взлетном поле постелена красная дорожка.
Отмечается, что глава государства поздравил обменянных россиян с возвращением.
"Прежде всего хочу всех поздравить с возвращением на Родину. <...> Сейчас хочу обратиться к тем из вас, кто имеет прямое отношение к военной службе. Хочу поблагодарить вас за верность присяге, своему долгу и Родине, которая ни на минуту о вас не забывала. Те, кто имеет прямое отношение к военной службе… все вы будете представлены к государственным наградам", — сказал Путин.
Ранее агентство сообщило, что самолет летного отряда "Россия" с россиянами, которые были освобождены в ходе состоявшегося Анкаре обмена заключенными, прибыл в аэропорт "Внуково-2".
В Федеральной службе безопасности ранее сообщили, что в рамках обмена с Западом домой вернулись восемь россиян.
Позднее источник в одном из российских компетентных ведомств рассказал РИА Новости, что на Родину вернулась большая группа граждан РФ, в которую в том числе входят: Дульцев Артем Викторович, Дульцева Анна Валерьевна, Рубцов Павел Алексеевич, Конощенок Вадим Валерьевич, Микушин Михаил Валерьевич, Селезнев Роман Валерьевич, а также несовершеннолетние дети.
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