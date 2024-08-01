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The Telegraph: ВСУ опробовали F-16 в бою
The Telegraph: ВСУ опробовали F-16 в бою - 01.08.2024, ПРАЙМ
The Telegraph: ВСУ опробовали F-16 в бою
Пилоты украинской армии впервые совершили боевые вылеты на истребителях F-16, которые ранее были переданы Киеву Западом, сообщает издание The Telegraph. | 01.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-01T09:46+0300
2024-08-01T09:46+0300
2024-08-01T09:46+0300
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Пилоты украинской армии впервые совершили боевые вылеты на истребителях F-16, которые ранее были переданы Киеву Западом, сообщает издание The Telegraph."Украина выполнила свои первые боевые вылеты на американских истребителях F-16 после их прибытия", – следует из статьи.Подчеркивается, что истребители были использованы исключительно в качестве средств ПВО. Однако официальный представитель ВВС Украины эту информацию не прокомментировал.Ранее сообщалось, что Вашингтон намерен вооружить передаваемые украинской стороне истребители ракетами AGM-88 HARM класса "воздух-земля", высокоточными комплектами наведения для бомб, ракетами класса "воздух-воздух" AMRAAM и AIM-9X, а также бомбами малого диаметра.Экс-министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в последние дни полномочий предыдущего правительства рассказала, что власти королевства выдали разрешение на экспорт 24 самолетов F-16 на Украину. Посол России Владимир Тарабрин заявил РИА Новости, что Москва расценивает это решение как сознательное движение Гааги к эскалации конфликта и дестабилизации обстановки.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что страны альянса "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
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f-16, украина, сша, пво
The Telegraph: ВСУ опробовали F-16 в бою
The Telegraph: пилоты ВСУ впервые совершили боевые вылеты на F-16
МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ.
Пилоты украинской армии впервые совершили боевые вылеты на истребителях F-16, которые ранее были переданы Киеву Западом, сообщает издание The Telegraph
.
"Украина выполнила свои первые боевые вылеты на американских истребителях F-16 после их прибытия", – следует из статьи.
Подчеркивается, что истребители были использованы исключительно в качестве средств ПВО. Однако официальный представитель ВВС Украины эту информацию не прокомментировал.
Ранее сообщалось, что Вашингтон намерен вооружить передаваемые украинской стороне истребители ракетами AGM-88 HARM класса "воздух-земля", высокоточными комплектами наведения для бомб, ракетами класса "воздух-воздух" AMRAAM и AIM-9X, а также бомбами малого диаметра.
Экс-министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в последние дни полномочий предыдущего правительства рассказала, что власти королевства выдали разрешение на экспорт 24 самолетов F-16 на Украину. Посол России Владимир Тарабрин заявил РИА Новости, что Москва расценивает это решение как сознательное движение Гааги к эскалации конфликта и дестабилизации обстановки.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что страны альянса "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.