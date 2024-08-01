Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Банк России: международные резервы РФ сократились - 01.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240801/rezervy-850600150.html
Банк России: международные резервы РФ сократились
Банк России: международные резервы РФ сократились - 01.08.2024, ПРАЙМ
Банк России: международные резервы РФ сократились
Международные резервы РФ с 19 по 26 июля сократились на 4,6 миллиарда долларов, или на 0,8%, и составили 606,7 миллиарда долларов, следует из материалов Банка... | 01.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-01T16:07+0300
2024-08-01T16:10+0300
иностранные активы
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75819/56/758195609_0:31:600:369_1920x0_80_0_0_c49b6fe8e5675431b608a02ad2cbcffa.jpg
МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 19 по 26 июля сократились на 4,6 миллиарда долларов, или на 0,8%, и составили 606,7 миллиарда долларов, следует из материалов Банка России."Международные резервы по состоянию на конец дня 26 июля 2024 года составили 606,7 миллиарда долларов США, сократившись за неделю на 4,6 миллиарда долларов США, или на 0,8%, преимущественно под воздействием отрицательной переоценки", - говорится в сообщении.Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).За 2023 год международные резервы РФ увеличились на 2,9% и на 1 января 2024 года составляли 598,592 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75819/56/758195609_34:0:567:400_1920x0_80_0_0_2575a8508c06f062e8602f3fcc9139e3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
иностранные активы
Иностранные активы
16:07 01.08.2024 (обновлено: 16:10 01.08.2024)
 
Банк России: международные резервы РФ сократились

Банк России: международные резервы РФ составили на 26 июля $606,7 млрд

Международные резервы РФ с 29 июля по 5 августа выросли на 0,5% - до $537,7 млрд /версия 1/
Международные резервы РФ с 29 июля по 5 августа выросли на 0,5% - до $537,7 млрд /версия 1/
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 19 по 26 июля сократились на 4,6 миллиарда долларов, или на 0,8%, и составили 606,7 миллиарда долларов, следует из материалов Банка России.
"Международные резервы по состоянию на конец дня 26 июля 2024 года составили 606,7 миллиарда долларов США, сократившись за неделю на 4,6 миллиарда долларов США, или на 0,8%, преимущественно под воздействием отрицательной переоценки", - говорится в сообщении.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
За 2023 год международные резервы РФ увеличились на 2,9% и на 1 января 2024 года составляли 598,592 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.
 
Иностранные активы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала