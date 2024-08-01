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Банк России: международные резервы РФ сократились
Банк России: международные резервы РФ сократились - 01.08.2024, ПРАЙМ
Банк России: международные резервы РФ сократились
Международные резервы РФ с 19 по 26 июля сократились на 4,6 миллиарда долларов, или на 0,8%, и составили 606,7 миллиарда долларов, следует из материалов Банка... | 01.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-01T16:07+0300
2024-08-01T16:07+0300
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иностранные активы
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 19 по 26 июля сократились на 4,6 миллиарда долларов, или на 0,8%, и составили 606,7 миллиарда долларов, следует из материалов Банка России."Международные резервы по состоянию на конец дня 26 июля 2024 года составили 606,7 миллиарда долларов США, сократившись за неделю на 4,6 миллиарда долларов США, или на 0,8%, преимущественно под воздействием отрицательной переоценки", - говорится в сообщении.Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).За 2023 год международные резервы РФ увеличились на 2,9% и на 1 января 2024 года составляли 598,592 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.
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иностранные активы
Банк России: международные резервы РФ сократились
Банк России: международные резервы РФ составили на 26 июля $606,7 млрд
МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 19 по 26 июля сократились на 4,6 миллиарда долларов, или на 0,8%, и составили 606,7 миллиарда долларов, следует из материалов Банка России.
"Международные резервы по состоянию на конец дня 26 июля 2024 года составили 606,7 миллиарда долларов США, сократившись за неделю на 4,6 миллиарда долларов США, или на 0,8%, преимущественно под воздействием отрицательной переоценки", - говорится в сообщении.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
За 2023 год международные резервы РФ увеличились на 2,9% и на 1 января 2024 года составляли 598,592 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.