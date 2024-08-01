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Стали известны подробности обмена заключенными между Россией и Западом - 01.08.2024, ПРАЙМ
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Стали известны подробности обмена заключенными между Россией и Западом
Стали известны подробности обмена заключенными между Россией и Западом - 01.08.2024, ПРАЙМ
Стали известны подробности обмена заключенными между Россией и Западом
Москва полностью удовлетворена прошедшим обменом заключенными с Западом. Об этом рассказал агентству РИА Новости заслуживающий доверие источник в одном из... | 01.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-01T20:20+0300
2024-08-01T20:20+0300
политика
россия
запад
заключенные
обмен
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Москва полностью удовлетворена прошедшим обменом заключенными с Западом. Об этом рассказал агентству РИА Новости заслуживающий доверие источник в одном из российских компетентных ведомств. Ранее в ФСБ сообщили, что на родину возвратили восемь граждан РФ, которых ранее задержали и заключили под стражу в ряде стран НАТО. По словам источника, в ходе обмена все участвующие в нем стороны полностью выдержали договоренности.Он отметил, что в РФ вернулась большая группа россиян, приговоренных к большим срокам, в том числе и к пожизненным. Источник рассказал, что им вменялось сотрудничество с российскими разведывательными ведомствами, при этом в некоторых случаях их вина доказана не была. Он подчеркнул, что "все граждане РФ в ходе судебных слушаний и во время отбывания назначенных им сроков свою вину не признали".Кроме того, источник сообщил, что вернувшиеся на родину пройдут полное медобследование.
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россия, запад, заключенные, обмен
Политика, РОССИЯ, ЗАПАД, заключенные, обмен
20:20 01.08.2024
 
Стали известны подробности обмена заключенными между Россией и Западом

РИА Новости: Россия полностью удовлетворена состоявшимся обменом заключенными

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкФлаг России
Флаг России - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Москва полностью удовлетворена прошедшим обменом заключенными с Западом. Об этом рассказал агентству РИА Новости заслуживающий доверие источник в одном из российских компетентных ведомств.
Ранее в ФСБ сообщили, что на родину возвратили восемь граждан РФ, которых ранее задержали и заключили под стражу в ряде стран НАТО.
По словам источника, в ходе обмена все участвующие в нем стороны полностью выдержали договоренности.
Он отметил, что в РФ вернулась большая группа россиян, приговоренных к большим срокам, в том числе и к пожизненным. Источник рассказал, что им вменялось сотрудничество с российскими разведывательными ведомствами, при этом в некоторых случаях их вина доказана не была. Он подчеркнул, что "все граждане РФ в ходе судебных слушаний и во время отбывания назначенных им сроков свою вину не признали".
Кроме того, источник сообщил, что вернувшиеся на родину пройдут полное медобследование.
Государственный флаг России - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2024
Из заключения в странах НАТО вернули на родину восемь россиян
20:08
 
ПолитикаРОССИЯЗАПАДзаключенныеобмен
 
 
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