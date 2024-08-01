https://1prime.ru/20240801/rossiya-850609380.html

Стали известны подробности обмена заключенными между Россией и Западом

Стали известны подробности обмена заключенными между Россией и Западом - 01.08.2024, ПРАЙМ

Стали известны подробности обмена заключенными между Россией и Западом

Москва полностью удовлетворена прошедшим обменом заключенными с Западом. Об этом рассказал агентству РИА Новости заслуживающий доверие источник в одном из... | 01.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-01T20:20+0300

2024-08-01T20:20+0300

2024-08-01T20:20+0300

политика

россия

запад

заключенные

обмен

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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Москва полностью удовлетворена прошедшим обменом заключенными с Западом. Об этом рассказал агентству РИА Новости заслуживающий доверие источник в одном из российских компетентных ведомств. Ранее в ФСБ сообщили, что на родину возвратили восемь граждан РФ, которых ранее задержали и заключили под стражу в ряде стран НАТО. По словам источника, в ходе обмена все участвующие в нем стороны полностью выдержали договоренности.Он отметил, что в РФ вернулась большая группа россиян, приговоренных к большим срокам, в том числе и к пожизненным. Источник рассказал, что им вменялось сотрудничество с российскими разведывательными ведомствами, при этом в некоторых случаях их вина доказана не была. Он подчеркнул, что "все граждане РФ в ходе судебных слушаний и во время отбывания назначенных им сроков свою вину не признали".Кроме того, источник сообщил, что вернувшиеся на родину пройдут полное медобследование.

https://1prime.ru/20240801/vozvraschenie-850609201.html

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россия, запад, заключенные, обмен