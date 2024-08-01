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"Русал" отчитался о полученной в первом полугодии чистой прибыли - 01.08.2024, ПРАЙМ
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"Русал" отчитался о полученной в первом полугодии чистой прибыли
"Русал" отчитался о полученной в первом полугодии чистой прибыли - 01.08.2024, ПРАЙМ
"Русал" отчитался о полученной в первом полугодии чистой прибыли
Чистая прибыль объединенной компании "Русал" по РСБУ за первые шесть месяцев составила 4,59 миллиарда рублей против убытка в 332,92 миллиона рублей за... | 01.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-01T19:28+0300
2024-08-01T19:28+0300
экономика
россия
русал
чистая прибыль
отчетность по рсбу
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль объединенной компании "Русал" по РСБУ за первые шесть месяцев составила 4,59 миллиарда рублей против убытка в 332,92 миллиона рублей за аналогичный период прошлого года, следует из отчета компании. Выручка за первое полугодие составила 5,24 миллиарда рублей, прошлогодний показатель не раскрывается. Прибыль от продаж за отчетный период достигла 3,72 миллиарда рублей против убытка в 1,45 миллиарда рублей в прошлом году. Прибыль до налогообложения за январь-июнь составила 4,66 миллиарда рублей против убытка в 330,22 миллиона рублей годом ранее. Долгосрочные обязательства компании за полгода сократились почти в 2 раза, до 182,09 миллиарда рублей по состоянию на 30 июня 2024 года, а краткосрочные обязательства выросли в 2,4 раза, до 324,94 миллиарда. Объединенная компания "Русал" - один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, крупнейший производитель алюминия за пределами Китая. Основные акционеры - группа "Эн+" (56,88% акций) и "Суал" (25,52% акций), 17,6% акций находится в свободном обращении. Основатели ОК - Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и швейцарская Glencore.
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россия, русал, чистая прибыль, отчетность по рсбу
Экономика, РОССИЯ, Русал, чистая прибыль, отчетность по РСБУ
19:28 01.08.2024
 
"Русал" отчитался о полученной в первом полугодии чистой прибыли

"Русал" в первом полугодии получил 4,59 миллиарда рублей чистой прибыли по РСБУ

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкКрасноярский алюминиевый завод компании "Русал"
Красноярский алюминиевый завод компании Русал - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль объединенной компании "Русал" по РСБУ за первые шесть месяцев составила 4,59 миллиарда рублей против убытка в 332,92 миллиона рублей за аналогичный период прошлого года, следует из отчета компании.
Выручка за первое полугодие составила 5,24 миллиарда рублей, прошлогодний показатель не раскрывается. Прибыль от продаж за отчетный период достигла 3,72 миллиарда рублей против убытка в 1,45 миллиарда рублей в прошлом году. Прибыль до налогообложения за январь-июнь составила 4,66 миллиарда рублей против убытка в 330,22 миллиона рублей годом ранее.
Долгосрочные обязательства компании за полгода сократились почти в 2 раза, до 182,09 миллиарда рублей по состоянию на 30 июня 2024 года, а краткосрочные обязательства выросли в 2,4 раза, до 324,94 миллиарда.
Объединенная компания "Русал" - один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, крупнейший производитель алюминия за пределами Китая. Основные акционеры - группа "Эн+" (56,88% акций) и "Суал" (25,52% акций), 17,6% акций находится в свободном обращении. Основатели ОК - Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и швейцарская Glencore.
Денежные купюры - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2024
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ЭкономикаРОССИЯРусалчистая прибыльотчетность по РСБУ
 
 
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