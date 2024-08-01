https://1prime.ru/20240801/rusal-850608231.html
"Русал" отчитался о полученной в первом полугодии чистой прибыли
"Русал" отчитался о полученной в первом полугодии чистой прибыли - 01.08.2024, ПРАЙМ
"Русал" отчитался о полученной в первом полугодии чистой прибыли
Чистая прибыль объединенной компании "Русал" по РСБУ за первые шесть месяцев составила 4,59 миллиарда рублей против убытка в 332,92 миллиона рублей за... | 01.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-01T19:28+0300
2024-08-01T19:28+0300
2024-08-01T19:28+0300
экономика
россия
русал
чистая прибыль
отчетность по рсбу
https://cdnn.1prime.ru/img/83757/77/837577739_0:277:3149:2048_1920x0_80_0_0_23f6a2658d27779b87ab664cd81d8c07.jpg
МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль объединенной компании "Русал" по РСБУ за первые шесть месяцев составила 4,59 миллиарда рублей против убытка в 332,92 миллиона рублей за аналогичный период прошлого года, следует из отчета компании. Выручка за первое полугодие составила 5,24 миллиарда рублей, прошлогодний показатель не раскрывается. Прибыль от продаж за отчетный период достигла 3,72 миллиарда рублей против убытка в 1,45 миллиарда рублей в прошлом году. Прибыль до налогообложения за январь-июнь составила 4,66 миллиарда рублей против убытка в 330,22 миллиона рублей годом ранее. Долгосрочные обязательства компании за полгода сократились почти в 2 раза, до 182,09 миллиарда рублей по состоянию на 30 июня 2024 года, а краткосрочные обязательства выросли в 2,4 раза, до 324,94 миллиарда. Объединенная компания "Русал" - один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, крупнейший производитель алюминия за пределами Китая. Основные акционеры - группа "Эн+" (56,88% акций) и "Суал" (25,52% акций), 17,6% акций находится в свободном обращении. Основатели ОК - Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и швейцарская Glencore.
https://1prime.ru/20240801/pribyl-850602982.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83757/77/837577739_418:0:3149:2048_1920x0_80_0_0_d95480daf02f88d3c33d69e12d2775ec.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, русал, чистая прибыль, отчетность по рсбу
Экономика, РОССИЯ, Русал, чистая прибыль, отчетность по РСБУ
"Русал" отчитался о полученной в первом полугодии чистой прибыли
"Русал" в первом полугодии получил 4,59 миллиарда рублей чистой прибыли по РСБУ
МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль объединенной компании "Русал" по РСБУ за первые шесть месяцев составила 4,59 миллиарда рублей против убытка в 332,92 миллиона рублей за аналогичный период прошлого года, следует из отчета компании.
Выручка за первое полугодие составила 5,24 миллиарда рублей, прошлогодний показатель не раскрывается. Прибыль от продаж за отчетный период достигла 3,72 миллиарда рублей против убытка в 1,45 миллиарда рублей в прошлом году. Прибыль до налогообложения за январь-июнь составила 4,66 миллиарда рублей против убытка в 330,22 миллиона рублей годом ранее.
Долгосрочные обязательства компании за полгода сократились почти в 2 раза, до 182,09 миллиарда рублей по состоянию на 30 июня 2024 года, а краткосрочные обязательства выросли в 2,4 раза, до 324,94 миллиарда.
Объединенная компания "Русал" - один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, крупнейший производитель алюминия за пределами Китая. Основные акционеры - группа "Эн+" (56,88% акций) и "Суал" (25,52% акций), 17,6% акций находится в свободном обращении. Основатели ОК - Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и швейцарская Glencore.
Чистая прибыль "ЭЛ5-Энерго" в первом полугодии составила 3,2 млрд рублей