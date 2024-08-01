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Российский рынок акций снизился в основную сессию на 0,24%

Российский рынок акций снизился в основную сессию на 0,24% - 01.08.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций снизился в основную сессию на 0,24%

Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга снизился на 0,24%, следует из данных Московской биржи. | 01.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-01T18:58+0300

2024-08-01T18:58+0300

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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга снизился на 0,24%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,24%, до 2935,69 пункта, долларовый РТС повысился на 0,14%, до 1078,07 пункта.

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