Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций снизился в основную сессию на 0,24% - 01.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240801/rynok-850607436.html
Российский рынок акций снизился в основную сессию на 0,24%
Российский рынок акций снизился в основную сессию на 0,24% - 01.08.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций снизился в основную сессию на 0,24%
Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга снизился на 0,24%, следует из данных Московской биржи. | 01.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-01T18:58+0300
2024-08-01T18:58+0300
экономика
россия
биржевые торги
индекс мосбиржи
российский рынок акций
индекс ртс
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/64/841356411_0:0:2071:1165_1920x0_80_0_0_314744dd3f84a94eed3cca0a200f566b.jpg
МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга снизился на 0,24%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,24%, до 2935,69 пункта, долларовый РТС повысился на 0,14%, до 1078,07 пункта.
https://1prime.ru/20240801/tsb-850604434.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/64/841356411_193:0:1746:1165_1920x0_80_0_0_1432b6589365d1b51dbd3b4099a41015.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, биржевые торги, индекс мосбиржи, российский рынок акций, индекс ртс
Экономика, РОССИЯ, биржевые торги, индекс Мосбиржи, российский рынок акций, индекс РТС
18:58 01.08.2024
 
Российский рынок акций снизился в основную сессию на 0,24%

Российский рынок акций снизился в основную сессию четверга на 0,24%

© Unsplash/Wance PaleriКотировки, сток
Котировки, сток
© Unsplash/Wance Paleri
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга снизился на 0,24%, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,24%, до 2935,69 пункта, долларовый РТС повысился на 0,14%, до 1078,07 пункта.
Банкноты евро, долларов США и китайских юаней - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2024
ЦБ обозначил курс доллара, евро и юаня на 2 августа
17:34
 
ЭкономикаРОССИЯбиржевые торгииндекс Мосбиржироссийский рынок акцийиндекс РТС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала