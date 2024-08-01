https://1prime.ru/20240801/serbiya-850585828.html

"Все российское — лучшее". Эксперт рассказала об отношении сербов к Москве

"Все российское — лучшее". Эксперт рассказала об отношении сербов к Москве - 01.08.2024, ПРАЙМ

"Все российское — лучшее". Эксперт рассказала об отношении сербов к Москве

В Сербии, которая является кандидатом в ЕС и власти которой позиционируют свою страну как мост между Западом и Россией, усиливаются пророссийские настроения,... | 01.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-01T10:16+0300

2024-08-01T10:16+0300

2024-08-01T11:09+0300

россия

сербия

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МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. В Сербии, которая является кандидатом в ЕС и власти которой позиционируют свою страну как мост между Западом и Россией, усиливаются пророссийские настроения, особенно в контексте внешней политики и политики безопасности. Об этом в интервью польскому изданию Defence24 рассказала эксперт по балканскому региону, профессор Лодзинского университета Магдалена Рекщч.По ее словам, в Сербии существует семь русских партий, которые не преодолевают избирательный порог, но активно участвуют в политической жизни. Президент Александр Вучич использует эти структуры для отвлечения голосов от других пророссийских сил.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramХотя Вучич официально заявляет о нейтралитете в украинском конфликте, но политика страны и СМИ имеют пророссийскую и антизападную направленность, отметила эксперт — в СМИ преобладает антизападная риторика, а многие сербы не видят разницы между ЕС и НАТО.Кроме того, в сербских книжных магазинах увеличивается количество книг на тему сближения с Россией, указала Рекщч.Что касается экономического взаимодействия Сербии с Западом, то Евросоюз активно инвестирует в Сербию, однако в СМИ активно продвигаются китайские проекты.Комментируя вопрос продажи сербского оружия Украине эксперт отметила, что страна имеет развитую оружейную промышленность и, к примеру, поставляет оружие как Армении, так и Азербайджану. Сам Вучич при этом утверждает, что Сербия не продавала оружие ни Москве, ни Киеву, и что оно могло попасть на Украину через третьи страны.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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